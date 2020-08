Tổng thống Ukraine nhắn Tổng thống Belarus: Tự tin bầu cử lại!

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng nếu ông ở trong vị trí của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông “chắc chắn” sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới và mời các nhóm nước ngoài vào quan sát cuộc bỏ phiếu.

“Hãy tưởng tượng rằng tôi tự tin về bản thân, tôi tin tưởng vào lá phiếu của mọi người, rằng tôi là một người tự tin. Làm thế nào tôi có thể khiến mọi người bình tĩnh lại? Tôi chắc chắn sẽ nói: ‘Trong một tháng nữa sẽ có một cuộc bỏ phiếu mới. Và tôi đang chạy đua cho cuộc bầu cử mới. Ai muốn tranh cử - hãy tiếp tục!” – ông Zelenskiy nói trong cuộc phỏng vân độc quyền với kênh Euronews, vốn sẽ được phát sóng vào ngày 25-8.

“Tôi sẽ mời tất cả mọi người, tất cả các quan sát viên quốc tế, tất cả họ” – nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: 112 UA



Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) và các nước phương Tây khác cho biết họ không công nhận kết quả bầu cử tổng thống ngày 9-8 ở Belarus, vốn mang lại cho ông Lukashenko 80% phiếu bầu.

Những người ủng hộ ứng viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya cho rằng bà là người chiến thắng thực sự. Tuy nhiên, kết quả chính thức cho cựu ứng viên tiếng Anh này chỉ giành được 10%. Bà đã sang Lithuania lánh nạn do lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Tại Lithuania, bà tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Ê kíp của bà nói rằng họ đang phối hợp các sự kiện hàng ngày một cách sáng tạo để duy trì sức ép đối với Tổng thống Lukashenko và tiếp tục kêu gọi các cuộc biểu tình hòa bình quy mô lớn, theo đài ABC News.

Ông Zelenskiy nói rằng bất kỳ ứng cử viên nào cũng nên được phép tranh cử trong một cuộc bầu cử được tổ chức lại.

“Tôi muốn nói với người dân Belarus: ‘Làm ơn, hãy chọn bất cứ ai bạn muốn’. Và sau kết quả đó, sẽ không còn nghi vấn nào nữa. Tôi nghĩ điều đó là thuyết phục” - ông nói với Euronews.

“Nếu ông Lukashenko đã thắng, ông ấy sẽ thắng. Nếu ai khác thắng, thì đó là người khác. Nhưng mọi người hãy bình tĩnh, không để máu đổ, đó là công bằng và sẽ làm nên lịch sử” – cựu diễn viên hài Ukraine khẳng định.

Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine đã tăng cường tuần tra khu vực biên giới với Belarus do tình hình bất ốn đang tiếp diễn ở nước này.