Trung Quốc: Can thiệp của Anh vào Hong Kong sẽ ‘phản tác dụng'

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Anh không có quyền tài phán hay giám sát đối với Hong Kong, và bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự ổn định và thịnh vượng của thành phố này đều đến từ các lực lượng nước ngoài.

“Chúng tôi khuyên Vương quốc Anh lùi lại khỏi bờ vực, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và tư duy thuộc địa của họ, công nhận và tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã trở về với Trung Quốc”, đài Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp ngắn ở Bắc Kinh vào chiều 3-6.

“Lùi lại khỏi bờ vực” chính là cụm từ mà Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sử dụng trước đó một ngày khi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong và các nghĩa vụ quốc tế của nước này.



Quốc kỳ Anh và Trung Quốc. Ảnh: REUTERS



Ngoại trưởng Raab nói rằng bằng hành động trấn áp của mình, Bắc Kinh đang phá hủy “viên ngọc “ Hong Kong. Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh nhấn mạnh luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong là sự vi phạm của Bắc Kinh với thỏa thuận về nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” đối với lãnh thổ này.

Anh đã trao đổi với các đồng minh trong nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về khả năng mở cửa cho người Hong Kong nếu việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới dẫn đến một làn sóng di dân. Các đồng minh trong nhóm này bao gồm Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

Trung Quốc cho biết họ đã đưa ra “phản đối nghiêm khắc” với Anh về phát biểu của ông Raab.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên tiếng hôm 3-6 rằng nếu Trung Quốc vẫn áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, Anh sẽ không bỏ rơi mà mở cửa đón gần ba triệu dân của đặc khu này.

Hôm 1-6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định giới chức Washington đang cân nhắc nới lỏng chính sách nhập cư, tạo điều kiện cho người Hong Kong đến Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh quyết tâm ban hành luật an ninh mới ở đặc khu này, theo tờ South China Morning Post.

Quan chức này cho hay trước mắt nhóm đối tượng được ưu tiên xét đơn nhập cảnh là các học sinh, sinh viên và giới chuyên gia, học giả Hong Kong. Đây là những người mà ông Pompeo nhấn mạnh sẽ là mục tiêu đại lục nhắm tới một khi luật chính thức có hiệu lực.