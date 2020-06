Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố Anh sẽ không bỏ rơi người dân Hong Kong nếu chính quyền trung ương Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia ở đặc khu này, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 2-6, trong bài viết đăng trên báo The Times, ông Johnson cho rằng nếu Trung Quốc ban hành luật an ninh cho Hong Kong thì "sẽ trực tiếp mâu thuẫn với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo Tuyên bố chung (Trung-Anh năm 1984) - một hiệp định mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đã được đăng ký ở Liên Hợp Quốc".

Ông cũng nhận định rằng "Hong Kong thành công là nhờ người dân của họ được tự do" và nhiều người dân ở đặc khu này đang cảm thấy cuộc sống của mình "đang bị đe dọa".

Thủ tướng Anh chỉ trích luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh soạn thảo sẽ "giới hạn sự tự do và làm xói mòn nghiêm trọng quyền tự chủ" của Hong Kong.

Ông khẳng định "với lương tâm của mình, Anh không thể nhún vai và bỏ đi". Thay vào đó, London sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình và đưa ra một giải pháp thay thế cho vấn đề Hong Kong.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không bỏ rơi người dân Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Ông Johnson cũng nhắc lại cam kết của London về tạo điều kiện cấp quyền công dân Anh cho người Hong Kong mang hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO).

Theo đó, chính phủ Anh sẽ thay đổi các quy định nhập cư, cho phép bất kỳ người mang hộ chiếu BNO từ Hong Kong đến Anh trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn). Những người này sẽ được trao thêm quyền nhập cư, bao gồm quyền làm việc, để giúp họ dễ dàng định cư và được cấp quyền công dân Anh.

Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định "Anh không hướng tới việc ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc". Trái lại, Anh "hoan nghênh việc Trung Quốc là một thành viên dẫn dắt trong cộng đồng thế giới" nhưng yêu cầu Bắc Kinh phải tuân thủ các thỏa thuận quốc tế.

Ông Johnson cũng bác bỏ ý kiến rằng London đang tạo ra phong trào phản đối Trung Quốc.

Ông làm rõ rằng "Anh không muốn gì ngoài việc Hong Kong thành công với nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ'" và "hy vọng Trung Quốc cũng muốn như vậy".

Việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia dành riêng cho Hong Kong đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Anh, Mỹ và các nước đồng minh.

Tương tự Anh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định giới chức Washington đang cân nhắc nới lỏng chính sách nhập cư, tạo điều kiện cho người Hong Kong đến Mỹ.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định luật mới chỉ nhằm ngăn chặn những "kẻ khủng bố" gây bất ổn cho đặc khu hành chính Hong Kong.