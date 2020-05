Chính phủ Trung Quốc nói mình đã chặn thành công nỗ lực của Mỹ và Anh ngày 29-5 để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) phải mở cuộc tranh luận về kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hong Kong của Bắc Kinh.

“Mỹ và Anh, vì các mục đích chính trị của họ, đã có những bình luận không xác đáng, can thiệp và gây trở ngại, và đã cố gắng vận động mở một hội nghị qua video ở HĐBA LHQ. Trung Quốc đã thể hiện sự phản đối mạnh, và phần lớn thành viên HĐBA không ủng hộ đề xuất của Mỹ, tin rằng các vấn đề liên quan đến Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc và không liên quan gì đến nhiệm vụ của HĐBA” – báo South China Morning Post dẫn tuyên bố từ phái đoàn Trung Quốc tại LHQ.

Theo phái đoàn Trung Quốc tại LHQ, chuyện tranh luận về chuyện Trung Quốc định giới thiệu luật an ninh quốc gia cho Hong Kong – mà Quốc hội Trung Quốc đã định kịch sẽ bắt đầu bàn chi tiết vào tháng tới – đã bị đưa ra khỏi lịch trình chính thức của HĐBA và thay vào đó là thảo luận không chính thức.



Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay đối phó một cuộc biểu tình ở Hong Kong phản đối việc Trung Quốc sẽ áp dụng luật an ninh quốc gia cho đặc khu này. Ảnh: AP



Mỹ và Anh là hai nước phản đối mạnh nhất chuyện Trung Quốc tính áp luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-5 tuyên bố Washington sẽ rút lại quy chế đặc biệt với Hong Kong, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá đặc khu này đã không còn quyền tự trị đối với Trung Quốc đại lục.

Về phía Anh, ngày 28-5, Ngoại trưởng Dominic Raad nói những người Hong Kong sở hữu hộ chiếu quốc gia Anh ở nước ngoài (BNO) sẽ có thể xin cấp quyền công dân Anh, nếu Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.

“Hôm nay Anh, cùng với Mỹ, đã nêu các quan ngại nghiêm trọng của chúng tôi về các diễn biến gần đây với Hong Kong tại HĐBA. Luật này (luật an ninh quốc gia) có rủi ro kiềm hãm sự tự do mà Trung Quốc đã hứa sẽ tuân thủ như một nội dung trong luật quốc tế. Chúng tôi cũng cực kỳ lo ngại rằng, nếu được thực hiện, nó (luật an ninh quốc gia) sẽ làm tệ hại thêm sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hong Kong” – đại sứ Anh tại LHQ Jonathan Allen tuyên bố.

Theo South China Morning Post, phái đoàn Trung Quốc tại LHQ không trả lời câu hỏi về nước nào trong 15 thành viên của HĐBA đã phản đối đề xuất của Mỹ và Anh mở cuộc tranh luận chính thức về chuyện này.

Tuy nhiên, đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy có mô tả trên Twitter rằng bước đi của Mỹ và Anh là “vụng về: và “không được đa số thành viên Hội đồng ủng hộ”.

Phái đoàn Mỹ tại LHQ chưa bình luận.