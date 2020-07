Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với 'Tam Nhãn'

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc hôm 28-7 đã đình chỉ các hiệp ước dẫn độ của Hong Kong với Canada, Úc và Anh, trong một động thái “ăn miếng trả miếng” sau những quyết định tương tự của các nước này liên quan đến luật an ninh mới gây tranh cãi.

Các nước phương Tây đã “chọc giận” Trung Quốc bằng những phản ứng của họ với luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh vừa áp đặt tại Hong Kong. Các nước này coi luật mới này là sự xói mòn các quyền tự do dân sự và nhân quyền mà Hong Kong được hưởng từ khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Mỹ đã quyết định hủy bỏ các đặc quyền thương mại dành cho Hong Kong, trong khi các các đối tác tình báo trong nhóm "Ngũ Nhãn" của Mỹ đã đình chỉ những hiệp ước dẫn độ của họ với lãnh thổ bán tự trị này, với New Zealand là nước mới nhất có động thái này hôm 28-7, sau Canada, Anh và Úc.

Về phần mình, Mỹ cũng tỏ dấu hiệu chuẩn bị đưa ra quyết định tương tự.

Trung Quốc cáo buộc các nước can thiệp vào công việc nội bộ của mình, đồng thời cho rằng luật an ninh quốc gia là rất quan trọng để khôi phục trật tự ở Hong Kong sau làn sóng biểu tình đòi dân chủ có phần bạo lực tại lãnh thổ này.



Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: FT

“Hành động sai trái của Canada, Úc và Anh trong việc chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hong Kong đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở hợp tác tư pháp" - AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.

"Trung Quốc đã quyết định đình chỉ các hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với Canada, Úc và Anh, cũng như các thỏa thuận hợp tác tư pháp hình sự” – ông Uông nói thêm.

Phát ngôn viên Trung Quốc cáo buộc các nước trên đã sử dụng luật an ninh quốc gia là "cái cớ để đơn phương tuyên bố đình chỉ các hiệp ước dẫn độ" với Hong Kong.

Anh đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vào tuần trước, sau các động thái của Úc và Canada, với lý do luật an ninh của Trung Quốc đã "làm thay đổi đáng kể các nhận định then chốt" bao gồm một điều khoản xét xử những vụ việc nhất định ở Trung Quốc đại lục.

London và Canberra cũng đã chọc giận Bắc Kinh bằng cách mở cửa đón nhận cư dân Hong Kong muốn rời đi vì luật mới.

Khuyến cáo du lịch cập nhật của New Zealand cho biết luật an ninh tại Hong Kong làm tăng nguy cơ bị bắt giữ đối với các hoạt động như biểu tình, cũng như khả năng bị đưa đến Trung Quốc đại lục để đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Ông Uông hôm 28-7 cảnh báo Bắc Kinh bảo lưu quyền đáp trả sau khi Wellington đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.



“Bất kỳ kế hoạch bức ép Trung Quốc sẽ không bao giờ thắng thế” - ông Uông nói.