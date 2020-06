Vụ voi mang thai chết đau đớn: Bộ Môi trường Ấn Độ lên tiếng

Thông tin ban đầu cho biết con voi 15 tuổi đã chết sau khi nhai một quả dứa nhồi thuốc nổ, nhưng một cuộc khám nghiệm tử thi con voi sau đó cho thấy đó là một quả dừa nhồi pháo, và rằng nó đã bị thương tích ít nhất hai tuần.

“Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy con voi có thể đã vô tình ăn trái cây như thế. Bộ giữ liên lạc thường xuyên với chính quyền Kerala và đã cho họ lời khuyên chi tiết để bắt giữ ngay lập tức thủ phạm và hành động nghiêm khắc với bất kỳ quan chức nào phạm sai lầm dẫn đến cái chết của voi” – tờ Hindustan Times ngày 8-6 dẫn một tuyên bố của Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết.

Cơ quan trên cũng ghi nhận người dân địa phương rải trái cây chứa thuốc nổ để ngăn lợn rừng xâm nhập các trang trại trồng trọt. Bộ này cũng cho biết, trong một loạt bài tweet, rằng một người đã bị bắt liên quan đến cái chết của con voi.



Con voi mang thai chết dưới sông sau khi ăn quả dừa nhồi pháo. Ảnh: AFP



“Cho đến bây giờ, một người đã bị bắt và những nỗ lực đang được thực hiện để bắt giữ thêm những cá nhân có thể đã tham gia vào hành động phi pháp và hoàn toàn vô nhân đạo này. Văn phòng kiểm soát tội ác đối với động vật hoang dã cũng đã được chỉ đạo hành động về vấn đề này với tinh thần khẩn trương tối đa”, cơ quan trên viết.

Bộ trưởng Môi trường Babul Supriyo đã yêu cầu người dân không tin “những lời đồn và tin giả” đang phát tán trên phương tiện truyền thông xã hội. Chính quyền Kerala và tất cả các cơ quan thuộc Bộ đang xử lý vấn đề theo cách không thiên vị, cơ quan trên nói thêm.

Bộ Môi trường Ấn Độ tin tưởng sớm có kết luận điều tra, và rằng những hành động pháp lý và hình phạt được đưa ra sau đó sẽ có tác dụng răn đe mạnh mẽ đối với hành vi phạm tội tương tự trong tương lai.

Bộ Môi trường Ấn Độ hôm 7-6 đã làm việc với ông Sanjay Kumar, Tổng giám đốc phụ trách lâm nghiệp và Thư ký đặc biệt của chính phủ liên bang, và nhiều quan chức khác để thảo luận quá trình xử lý vụ việc.

Cái chết đau đớn của con voi mang thai được biết đến rộng rãi vào ngày 27-5, sau khi một nhân viên kiểm lâm đăng bài lên Facebook sau khi chứng kiến vụ việc.

Con voi đã chạy đến một con sông (không phải suối như thông tin ban đầu) tại Vườn Quốc gia Silent Valley sau khi ăn trái dừa nhồi pháo và đứng đó nhiều ngày, dầm mình và đầu trong nước để dưỡng thương.