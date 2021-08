Ngày 12-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối năm 2019, để khôi phục lại cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch và giải quyết lý thuyết “virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm”, hãng AFP đưa tin.

WHO nhấn mạnh việc phát hiện ra nguồn gốc của đại dịch là "cực kỳ quan trọng". Trước sự phản đối từ Bắc Kinh, WHO đã kêu gọi cung cấp "tất cả dữ liệu và quyền truy cập cần thiết để có thể bắt đầu loạt nghiên cứu tiếp theo càng sớm càng tốt".

"Chuỗi nghiên cứu tiếp theo sẽ bao gồm việc kiểm tra thêm dữ liệu thô và huyết thanh từ các trường hợp sớm nhất ghi nhận hồi năm 2019. Quyền tiếp cận dữ liệu là cực kỳ quan trọng để nâng cao hiểu biết của chúng ta về khoa học" - WHO cho biết.



Logo Liên Hợp Quốc bên ngoài trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Đầu năm nay, một nhóm chuyên gia WHO đã tới TP Vũ Hán (Trung Quốc) để tiến hành điều tra nguồn gốc của COVID-19. Đến tháng 3, WHO công bố báo cáo điều tra - được soạn có sự phối hợp với các chuyên gia phía Trung Quốc - nhận định rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây từ dơi sang người thông qua một vật chủ trung gian khác. Nhóm chuyên gia WHO cũng cho rằng giả thuyết virus bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là "cực kỳ khó có khả năng xảy ra".

Tháng trước, WHO đã đề xuất về việc tiến hành giai đoạn hai của cuộc điều tra bao gồm “kiểm toán các phòng thí nghiệm và cơ quan nghiên cứu có liên quan hoạt động trong khu vực phát hiện các trường hợp nhiễm ban đầu vào tháng 12-2019”. Phía Trung Quốc cho biết họ đang xem xét đề xuất trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh không nên “chính trị hóa” cuộc điều tra và nên tiến hành giai đoạn điều tra thứ hai này dựa trên những kết quả của báo cáo điều tra hồi tháng 3 của nhóm chuyên gia WHO.

Trong một tuyên bố về việc thúc đẩy giai đoạn hai của nghiên cứu, WHO khẳng định cuộc tìm kiếm không phải là "để đổ lỗi" hoặc nhằm mục đích chính trị.

WHO nhấn mạnh rằng để giải quyết giả thuyết vius bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, điều quan trọng là phải có quyền tiếp cận mọi dữ liệu và xem xét các phương pháp khoa học tốt nhất cũng như học hỏi các cơ chế mà WHO đã áp dụng”.