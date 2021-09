Tờ The Guardian ngày 2-9 đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thêm một phiên bản khác của virus SARS-CoV-2 vào danh sách "các biến thể đáng chú ý".



Điều này diễn ra trong bối cảnh WHO lo ngại các biến thể mới có thể làm mất đi một phần khả năng miễn dịch mà con người có được sau khi mắc COVID-19 và được chữa khỏi hoặc nhờ vào tiêm chủng.



Ngày 31-8, biến thể Mu (hay B.1.621) đã được thêm vào danh sách theo dõi của WHO sau khi nó được tìm thấy ở 39 quốc gia. Theo WHO, các nhà khoa học phát hiện biến thể này sở hữu một nhóm đột biến có thể vượt qua hàng rào miễn dịch ở người.





Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Colombia. Ảnh: EPA

WHO cũng cho biết các dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Mu có thể né tránh hệ thống phòng thủ miễn dịch theo cách tương tự như biến thể Beta lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm chứng thông qua các nghiên cứu sâu hơn.



Biến thể Mu lần đầu tiên được xác định ở Colombia vào tháng 1. Kể từ đó, các trường hợp lẻ tẻ và một số đợt bùng phát lớn hơn đã được ghi nhận trên khắp thế giới. Ngoài Nam Mỹ, các trường hợp đã được báo cáo ở Anh, châu Âu, Mỹ và Hong Kong. Mặc dù chiếm chưa đến 0,1% các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, nhưng biến thể này lại đang phát triển mạnh ở Colombia và Ecuador - nơi nó lần lượt chiếm 39% và 13% các trường hợp nhiễm bệnh.



Biến thể Mu đã được thêm vào danh sách các biến thể đang được điều tra của PHE vào tháng 7 với tên gọi VUI-21JUL-01.

Ít nhất 32 trường hợp nhiễm biến thể Mu đã được phát hiện ở Anh. Mô hình lây nhiễm cho thấy nó đã được mang đến nước này thông qua các khách du lịch.



Một báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) vào tháng 7 cho biết hầu hết những ca mắc biến thể Mu được tìm thấy ở London và ở những người trong độ tuổi 20. Đặc biệt, một số trong số những người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể này đã được tiêm một hoặc hai liều vaccine COVID-19.



Một đánh giá về rủi ro của biến thể Mu do PHE công bố vào tháng 8 đã nêu bật các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trong đó cho thấy biến thể này có khả năng chống lại hệ miễn dịch đã được tiêm vaccine ngang với biến thể Beta.



Tuy nhiên, PHE cho biết vẫn cần thêm bằng chứng từ các nghiên cứu khác trong phòng thí nghiệm và các trường hợp thực tế của biến thể.



"Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy VUI-21JUL-01 vượt trội hơn hay dễ lây lan hơn so với biến thể Delta" - báo cáo của PHE nêu rõ.