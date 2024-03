Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh

(PLO)- Công an tỉnh là đơn vị đầu tiên mà ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng làm việc sau khi nhận quyết định Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Chiều 19-3, ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã thăm và làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh.

Báo cáo với Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cho biết công an tỉnh cũng luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác đánh giá, dự báo để chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành các kế hoạch, công điện, công văn… để có những chỉ đạo cụ thể, sát với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả về giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh cũng đã tăng cường đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch... của tỉnh.

Ngành chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã báo cáo, kiến nghị một số vấn đề để Quyền Bí thư và lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học đã đặt nhiều câu hỏi cụ thể với các đầu mối của Công an tỉnh xoay quanh những vấn đề quan trọng như: Công tác xây dựng lực lượng; Công tác đảm bảo bảo vệ chính trị nội bộ; Tình hình đấu tranh, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ông chia sẻ: Việc thăm và làm việc sớm với Công an tỉnh là vì ông đánh giá công an là lực lượng đặc biệt quan trọng trong đảm bảo sự ổn định của tỉnh.

Mặt khác điều này cũng xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của tỉnh Lâm Đồng đối với lực lượng công an tỉnh và từ sự trân trọng, tình cảm chân thành, niềm tin yêu của bản thân với lực lượng công an - những người làm công việc nguy hiểm, khó khăn, đầy vất vả mỗi ngày, mỗi giờ, cũng như để động viên lực lượng công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao phó.

Ông Nguyễn Thái Học đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Điều này rất quan trọng, là điều kiện căn bản để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thái Học ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua và mong rằng điều này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong thời gian tới.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh uỷ công an tỉnh phải nhận thức được những thuận lợi và khó khăn, thách thức đang đặt ra của tỉnh, để từ đó nỗ lực, quyết tâm vượt qua.

Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, ông Nguyễn Thái Học yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm quán triệt sâu sắc và kiểm tra chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng. Nếu trong lực lượng Công an tỉnh để xảy ra việc tham nhũng, tiêu cực, trước hết phải xem xét trách nhiệm của Giám đốc công an tỉnh.

