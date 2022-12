Rà soát lại các trụ quảng cáo ở TP.HCM

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị khẩn trương rà soát các trụ bảng quảng cáo trên địa bàn TP.

Cụ thể, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nhanh chóng xây dựng và đề xuất các tiêu chí cụ thể đối với các trụ quảng cáo nằm trong phần đất của đường bộ.

Đồng thời, các đơn vị cần đề xuất danh mục cho các trụ quảng cáo được phép tồn tại hay tháo dỡ theo quy định.

Song song, các đơn vị cần phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng rà soát và thống nhất đơn vị quản lý trong công tác quản lý nhà nước đối với các trụ quảng cáo nằm trong phạm vi công viên.

Các khu vực cụ thể gồm: Công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, công viên Gia Định, ….

Từ đó, các đơn vị hoàn tất việc cập nhật số hóa các vị trí trụ quảng cáo, cổ động chính trị, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nằm trong hành lang an toàn giao thông các tuyến đường do đơn vị quản lý.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TP có 979 trụ pano tuyên truyền cổ động chính trị, an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại nằm trên hành lang đường bộ.

Nguồn thu đưa về Quỹ bảo trì đường bộ. Quỹ này đều được lập dự toán thu chi và được UBND TP phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bảo trì hệ thống giao thông đường bộ.

Sở GTVT TP cũng cho biết: Đối với các trụ quảng cáo trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (khoảng 4 km), 7 trụ quảng cáo do Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đang khai thác sẽ được tháo gỡ.

Vị trí này đang chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng nút giao An Phú, TP Thủ Đức. Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam sẽ phải tháo dỡ 7 trụ quảng cáo này để bàn giao mặt bằng.

Trụ quảng cáo ở TP.HCM được quản lý như thế nào? (PLO)- Các trụ quảng cáo ở TP.HCM sẽ tiếp tục giữ nguyên, Sở GTVT TP.HCM sẽ xây dựng đề án quản lý, sử dụng nguồn thu từ khai thác trụ quảng cáo này.

ĐÀO TRANG