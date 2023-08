Reuters: Ấn Độ cấm dùng thiết bị Trung Quốc trong UAV quân sự

(PLO)- Ấn Độ cấm các nhà sản xuất máy bay không người lái quân sự trong nước sử dụng phụ tùng từ Trung Quốc do lo ngại về an ninh.

Ngày 8-8, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng và công nghiệp Ấn Độ cùng các tài liệu liên quan cho biết nước này trong vài tháng gần đây đã cấm các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự trong nước sử dụng phụ tùng từ Trung Quốc (TQ) do lo ngại về an ninh.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng này đang căng thẳng. Tuy nhiên, do ngành công nghiệp quân sự còn non trẻ của Ấn Độ đang phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu của quân đội và phải phụ thuộc nhiều vào TQ, các nhà lãnh đạo an ninh của Ấn Độ lo ngại rằng các bộ phận do TQ sản xuất đảm nhiệm chức năng liên lạc, ghi hình, truyền dẫn vô tuyến và phần mềm điều hành có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo.

Nhiều quan chức giấu tên trong lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp đã xác nhận thông tin này, theo Reuters. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ và phía TQ chưa lên tiếng. Hãng tin Anh cũng dẫn các tài liệu cho thấy động thái này là bước đi tiếp theo sau khi New Delhi bắt đầu hạn chế nhập khẩu UAV kể từ năm 2020.

Theo đó, tại các cuộc họp vào tháng 2 và tháng 3 thảo luận về việc đấu thầu cung cấp UAV, giới chức quân đội Ấn Độ đã nói với các nhà thầu rằng thiết bị hoặc phụ tùng từ “các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh”. Một tài liệu đấu thầu khác cho biết những phụ tùng này có “lỗ hổng an ninh” giúp xâm nhập dữ liệu quân sự quan trọng và yêu cầu các nhà cung cấp tiết lộ nguồn gốc của những thiết bị này. TQ trước đó đã phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công mạng.

Không chỉ Ấn Độ, Quốc hội Mỹ hồi năm 2019 cũng đã cấm Bộ Quốc phòng nước này mua hoặc sử dụng UAV và các phụ tùng sản xuất tại TQ.

Chính phủ Ấn Độ đang cố gắng xây dựng năng lực UAV nhằm đối phó hiệu quả các mối đe dọa. Quốc gia Nam Á này dành ra 1.600 tỉ rupee (19,77 tỉ USD) cho việc hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% dành cho ngành công nghiệp nội địa.

TRÙNG QUANG