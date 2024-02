Rộ tin tổng thống Ukraine muốn thay tổng tư lệnh, cả Kiev và Moscow cùng lên tiếng

Tờ Financial Times và The Economist ngày 30-1 dẫn các nguồn thạo tin rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ông Valery Zaluzhny từ chức Tổng Tư lệnh Ukraine và đảm nhận vị trí lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, các nguồn tin nói ông Zaluzhny đã từ chối yêu cầu.

Tổng thống Ukraine muốn thay tổng tư lệnh?

Cụ thể, theo các nguồn tin của Financial Times, ông Zelensky đã nói sẽ cách chức ông Zaluzhny bất kể ông có nhận vai trò mới hay không.

Trong khi đó, The Economist đưa tin rằng ông Zaluzhny đã được đề nghị đảm nhận vị trí hàng đầu trong Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nhưng đã từ chối đề xuất này.

Trước đó, hôm 29-1, nhiều cơ quan truyền thông Ukraine và các kênh Telegram cũng dẫn các nguồn tin chính trị và quân sự rằng Tướng Zaluzhny sắp mất chức.

Các nguồn tin nói với Financial Times rằng mặc dù số phận của ông Zaluzhny dường như đã được định đoạt, nhưng ông Zelensky có thể sẽ để ông Zaluzhny giữ chức vụ thêm “một thời gian” để tránh xảy ra một vụ bê bối quy mô lớn.

Một nguồn thạo tin giấu tên chia sẻ với hãng tin Reuters ngày 31-1 rằng Tư lệnh lực lượng Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đã được mời đảm nhận vị trí của ông Zaluzhnyi nhưng ông Syrskyi cũng đã từ chối.

Bộ Tổng tham mưu quân đội và văn phòng tổng thống Ukraine chưa lên tiếng về thông tin liên quan ông Syrskyi.

Ukraine và Nga cùng lên tiếng

Trước thông tin tổng thống Ukraine muốn thay tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng Ukraine nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, nhấn mạnh thông tin này là sai sự thật.

Ông Sergey Nikiforov - phát ngôn viên của ông Zelensky - cũng nói rằng tổng thống “không sa thải tổng tư lệnh”.

Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược Ukraine (CSCIS) cũng phủ nhận thông tin trên, gọi đó là “những tin đồn gây bất ổn và làm mất tinh thần” binh sĩ Ukraine.

Phía Nga cũng lên tiếng về thông tin này. Ngày 31-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng thông tin tổng thống Ukraine muốn thay tổng tư lệnh là bằng chứng cho thấy nội bộ giới lãnh đạo Kiev đang bị xáo trộn, đài RT đưa tin.

Ông Peskov cho biết Moscow đang theo dõi chặt diễn biến.

“Vẫn còn rất nhiều nghi vấn quanh thông tin này. Nhưng có một điều rõ ràng là chính quyền Kiev đang gặp rất nhiều vấn đề, mọi thứ đều đang không ổn” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm rằng cuộc phản công không như mong đợi của Ukraine đã dẫn đến “sự rạn nứt ngày càng tăng giữa các quan chức chính quyền Kiev, cả trong giới lãnh đạo quân sự và dân sự hàng đầu”.

Vị phát ngôn viên cũng dự đoán rằng sự chia rẽ này sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiếp tục.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng những thông tin xung quanh ông Zaluzhny cho thấy Ukraine đã rơi vào “tình trạng thống khổ”.

