(PLO)- Khi rủ bạn về nhà và cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì Ly đã rủ sử dụng trái phép ma tuý, sau đó bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 3-10, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Khánh Ly (31 tuổi; ngụ trên địa bàn) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 45 sáng 22-9, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yết Kiêu kiểm tra hành chính căn hộ tầng 26 ở chung cư Thiên Niên Kỷ.

Trần Thị Khánh Ly. Ảnh CA

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang năm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ hai gói nilon chứa tinh thể màu trắng và chất bột trắng, một đĩa sứ trên bề mặt có bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa, ống hút, loa nghe nhạc… Tổ công tác đã đưa những người trên cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,232 gam ketamine và 0,734 gam Cocaine. Trong các thẻ nhựa và ống hút đều bám dính ma tuý loại ketamine.

Tại cơ quan công an, những người này đã khai, ngày 21-9, Ly nhắn tin, gọi điện rủ bạn về nhà của Ly ở chung cư Thiên Niên Kỷ để chơi. Đến tối, khi cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì Ly đã rủ sử dụng ma tuý.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Trần Thị Khánh Ly về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lí theo quy định.

Huấn luyện chó nghiệp vụ hỗ trợ phát hiện ma túy, tấn công tội phạm (PLO)- Chó nghiệp vụ được huấn luyện để hỗ trợ lực lượng công an khi tìm kiếm, phát hiện ma túy, thuốc nổ ngoài bãi, trong nhà, trên phương tiện giao thông.



PHI HÙNG