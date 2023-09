Ngày 29-9, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức kiểm tra phát hiện nhiều nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tại nhà và tại quán Karaoke.

Vào lúc 00 giờ ngày 28-9, Công an huyện này phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Trị và Công an xã Tân Long tiến hành tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phức tạp về ma túy thuộc xã Tân Long.

Tổ công tác phát hiện tại nhà Võ Hoành (30 tuổi, xã Tân Long) có 9 người có độ tuổi từ 15 đến 22 tuổi trú huyện Hướng Hóa, TP Đông Hà (Quảng Trị) và TP Huế (Thừa Thiên Huế) sử dụng ma túy.

Nhóm nam nữ tổ chức sử dụng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CAHH

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ, đồ vật đang sử dụng bám dính chất bột màu trắng và 25 viên nén màu hồng hình trụ tròn có ký hiệu WY.

Những người này khai nhận các hạt bột màu trắng là ma túy, khi đang sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27-9, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh và Lực lượng Hải Quan tiến hành kiểm tra quán Karaoke Ánh Sao và phát hiện 5 nam và 4 nữ đang tổ chức bay, lắc trong một phòng.

Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong túi quần của một thanh niên có 3 viên nén màu xám nghi là ma túy MDMA, 1 ly nhựa bên trong có chứa chất lỏng màu nâu nghi là ma túy MDMA cùng nhiều dụng cụ khác.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để phục vụ công tác điều tra.

NGUYỄN DO