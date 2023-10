Ngày 14-10, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều tối 13-10, người dân ở con hẻm trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B nghe thấy một số người to tiếng, đuổi nhau.

Khu vực con hẻm nơi xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ảnh: NT

Sau đó, một người đàn ông bị ai đó dùng hung khí tấn công nhiều nhát, nằm trong dãy phòng trọ gần đường. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở khu vực, điều tra, truy xét.

“Tôi nghe thấy to tiếng, một người đàn ông nằm gục ở nhà trọ và được đưa đi cấp cứu. Vụ việc diễn ra rất nhanh” – người phụ nữ bán tạp hóa gần hiện trường kể.

Chủ dãy trọ cho biết, những người liên quan là từ nơi khác tới, không liên quan đến dãy trọ.

Theo người dân, nạn nhân tên là L, (khoảng 35 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tân