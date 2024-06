Saigontourist Group đạt gần 8.000 tỉ đồng trong nửa năm 2024 28/06/2024 14:40

Sáng 28-6, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu và đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng còn lại năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Saigontourist Group đã đón và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ. Tổng lãi gộp 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đạt hơn 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, trong 6 tháng, mặc dù chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan, Saigontourist Group vẫn đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT.

Chỉ tiêu đặt năm 2024 của Saigontourist Group phục vụ trên 2 triệu lượt khách. Tổng doanh thu trên 16.500 tỉ đồng và tổng lãi gộp trên 4.330 tỉ đồng. Tổng nộp ngân sách 3.450 tỉ đồng.

Để tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới, ông Phúc cho rằng: "Saigontourist Group cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, gia tăng sức mạnh doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị cần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đồng thời chú trọng phát triển du lịch bền vững".

Về phía lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, Saigontourist Group cần nỗ lực 6 tháng còn lại của để hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã đặt ra. Mặc dù lượt khách, doanh thu đều tăng so với cùng kỳ nhưng so với chỉ tiêu của năm chưa đạt được mốc 50%. Do đó, Saigontourist Group cần nỗ lực và có giải pháp phát triển chặt chẽ hơn nữa.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị sơ kết. Ảnh: TT.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM "đặt hàng" Saigontourist Group cần rà soát đánh giá toàn diện công tác đầu tư... để xứng đáng là "cánh chim đầu đàn" của ngành Du lịch TP.HCM. Tiếp đến, đơn vị tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới đáp ứng tính cạnh tranh của thị trường. Đồng thời, tiên phong công tác đầu tư sản phẩm nhất là sản phẩm mang thế mạnh của TP.HCM như du lịch hội nghị, triển lãm, du lịch đêm...

Cuối cùng, ông Dũng gợi ý Saigontourist Group triển khai sự kiện, chương trình quảng bá, tiếp thị truyền thông để định vị thương hiệu của công ty. Bên cạnh đó phát huy ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành, tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực...