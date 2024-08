Sắp cưỡng chế thi hành án nhà đất số 32/15 Hồ Thị Kỷ, quận 10 23/08/2024 09:09

Ngày 23-8, Chi cục thi hành án dân sự (THADS) quận 10, TP.HCM cho biết, vào ngày 10-9 đơn vị này sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành án để bàn giao nhà, đất số 32/15 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP.HCM theo quyết định thi hành án.

Theo đó, buộc 5 cá nhân gồm bà NTBT, ông LTN, bà TTD, cháu LVA và LRA giao trả nhà, đất tại địa chỉ số 32/15 Hồ Thị Kỷ cho người được thi hành án là ông LMQ và bà ĐTN. Ghi nhận sự tự nguyện của ông LMQ và bà ĐTN hỗ trợ chi phí di dời cho phía người phải thi hành án 200 triệu đồng.

Theo xác minh, tại địa chỉ số 32/15 Hồ Thị Kỷ giao có 5 cá nhân trên thường trú. Hiện trạng nhà cấp 4 với kết cấu nhà là tường gạch, sàn gỗ, mái tôn, diện tích 44.1m2.

Chấp hành viên Chi cục THADS quận 10 làm việc trước buổi cưỡng chế thi hành án. Ảnh: CT

Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã tống đạt hợp lệ các quyết định, thông báo và các thủ tục THADS đúng quy định. Chi cục THADS quận 10 cùng Đảng ủy, UBND, công an và các ban ngành tại địa phương động viên, thuyết phục nhưng người phải thi hành án không tự nguyện giao trả nhà.

Do đó, chấp hành viên đã lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án và phối hợp cùng VKSND quận 10, Công an quận 10 khảo sát tình hình thực tế để dựng kế hoạch, bố trí lực lượng phù hợp cho việc cưỡng chế thi hành án.

Để chuẩn bị tốt cho việc cưỡng chế thi hành án, Ban Chỉ đạo THADS quận 10 đã chủ trì cuộc họp rà soát các công tác chuẩn bị, thống nhất thời gian cưỡng chế. Đồng thời, giao Công an Quận 10 và các cơ quan liên quan khảo sát kĩ địa điểm trước khi cưỡng chế nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cưỡng chế và người bị cưỡng chế, đảm bảo an ninh trật tự.