Sắp đấu thầu gần 17.000 lượng vàng SJC, giá tham chiếu 81,80 triệu 22/04/2024 08:45

(PLO)- 16.800 lượng vàng SJC được Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị sẵn sàng, với giá tham chiếu cho cuộc đấu thầu là 81,80 triệu đồng/lượng, so với giá thị trường 82 – 84 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 81,80 triệu đồng/lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu chính là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên.

Đến thời điểm này, trong 26 ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Cuộc đấu thầu sẽ mở màn lúc 10 giờ sáng.

Người dân đi mua nhiều vàng trong những ngày gần đây - Ảnh: Ngọc Diệp

Giá tham chiếu cho cuộc đấu thầu này được Ngân hàng Nhà nước ấn định là 81,80 triệu đồng/lượng.

Để tham gia đấu thầu, các đơn vị phải đặt cọc số tiền tương ứng 10% giá trị dự kiến mua theo mức giá tham chiếu này.

Tổng số vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu là 16.800 lượng vàng SJC, được tính theo lô, mỗi lô tương đương 100 lượng.

Các thành viên tham gia đấu thầu phải đặt mua tối thiểu 14 lô, tối đa 20 lô.

Trước khi đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố giá sàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị đấu thầu đăng ký mức giá của mình, tối thiểu bằng giá sàn này, và cạnh tranh với các bước giá 10.000 đồng/lượng.

Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định, khối lượng và giá mua. 1 giờ sau khi đóng thầu Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả.

Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28-3-2013. Trong năm 2013, NHNN đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I-2024 do NHNN tổ chức ngày 19-4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN cho biết, công tác chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng miếng SJC đã rất kỹ lưỡng. Đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường, can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu giờ sáng ngày hôm nay (ngày 22-4), giá vàng SJC tại Hà Nội giao dịch ở mức 82 – 84 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng USD được niêm yết ở mức 25.133 – 25.473 đồng/USD.

Trên thị trường đôla tự do, đồng USD giao dịch ở mức 25.750 – 25.850 đồng/USD.