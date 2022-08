Sát hại em rể vì khuyên can bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Văn Út ( 36 tuổi, ngụ khóm Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, sáng 28-8, Út và em rể là S. nhậu ở gần nhà. Trong lúc nhậu thì chị D. (vợ S.) đến kêu về. Về tới nhà thì hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Thấy vậy, Út khuyên vợ chồng em gái thì xảy ra mâu thuẫn với S. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực S dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án Út bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của Công an, chiều 29-8, Út đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo công an, Út từng bị kết án 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.