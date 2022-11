Sạt lở đất do mưa lớn ở Phú Yên, vùi 2 người bị thương

(PLO)- Mưa lớn làm đất đá sạt lở, đổ xuống căn nhà ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, làm bị thương hai mẹ con.

Ngày 13-11, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài tại địa phương này. Trong đó, có điểm sạt lở tại thôn Cần Lương, xã An Dân, đất đá vùi lấp, làm bị thương hai người.

Thông tin từ UBND huyện Tuy An, tối 12-11, một lượng lớn đất đá đổ xuống căn nhà của bà ĐTT (ở thôn Cần Lương) làm sập bức tường phía sau nhà. Đất đá vùi lấp bà T và con trai bà đang ở bên trong nhà.

Nghe chồng bà T hô hoán, người dân xung quanh chạy đến đào bới, cứu các nạn nhân. Hai mẹ con bà T bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Quy Nhơn (Bình Định).

Vụ sạt lở cũng làm vùi lấp nhiều đồ đạc, tài sản gia đình bà T, làm hư hỏng, rạn nứt căn nhà.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa, huyện Tuy An hiện có 11 điểm dân cư khác có nguy cơ bị sạt lở cao. Ngoài ra, sóng lớn khiến triều cường xâm thực sâu vào đất liền tại các khu dân cư ven biển ở các xã An Chấn, An Hòa Hải, An Ninh Đông….

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ ngày 12-11 đến nay nhiều khu vực ở tỉnh này có mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Nước trên một số sông ở Phú Yên đang dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số vùng thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa…

