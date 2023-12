Sau 5 ngày ra quân, Công an TP.HCM phá nhiều ổ nhóm tội phạm

Ngày 21-12, Công an TP.HCM cho biết 5 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15-12-2023 đến 29-2-2024) toàn lực lượng Công an TP đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động nhận diện tội phạm, đẩy mạnh việc thực hiện phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả,

Công an các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã tấn công, trấn áp toàn diện các loại tội phạm, như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động tội phạm...

Hôm 15-12, Công an TP.HCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15-12-2023 đến 29-2-2024). Ảnh: NT

Thống kê ban đầu trong 5 ngày đầu thực hiện cao điểm, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP đã điều tra, xác minh, khám phá chín vụ (trong đó có bốn chuyên án/21 người, bắt 30 người).

Cụ thể gồm: bốn vụ cho vay lãi nặng bắt 15 người, ba vụ cướp giật tài sản bắt 11 người, một vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản bắt ba người, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt một người.

Đặc biệt, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chín bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an bắt nhóm lừa đảo do Trần Thiên Định (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Ảnh: HT

Theo Trưởng phòng PC02, trong đợt cao điểm này, ngoài việc tập trung đánh mạnh các loại tội phạm, Công an TP tập trung đấu tranh với tội phạm tín dụng đen.

Đây được đánh giá là loại tội phạm tập trung thành nhóm từ năm đến bảy người hoạt động cho vay lãi nặng nhắm đến khách hàng các người lao động hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn.

Những ngày qua, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP cũng đấu tranh và trấn áp kịp thời các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy…, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Với tội phạm ma túy, Công an TP đã đấu tranh, khám phá 55 vụ, phát hiện 104 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 18,3486g heroin; 2,165kg cần sa; 181,6976g methamphetamine…; 5,582kg chất nghi ma túy (đang trưng cầu giám định);

Đồng thời, công an đã đề xuất khởi tố 36 vụ với 52 bị can; xử phạt vi phạm hành chính sáu vụ và 32 người về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đang điều tra 13 vụ, 20 đối tượng.

Công an quận 1, TP.HCM cũng bắt nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: HT

Tính đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP đã phát hiện, khám phá bảy vụ, trong đó có ba vụ có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại; bốn vụ có hành vi kinh doanh, tàng trữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; thu giữ số lượng lớn tang vật là hàng hóa các loại, ước tính khoảng gần 1,8 tỷ đồng.

Theo Công an TP, trong 5 ngày đầu thực hiện cao điểm, trên địa bàn TP không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết bốn người, làm bị thương 21 người; đã thực hiện kiểm soát, phát hiện 2.138 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện (so với cùng kỳ năm 2022: tăng 977 trường hợp).

Nguyễn Tân