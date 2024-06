Sẽ phạt người lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi lớp 10 Hà Nội 18/06/2024 19:30

(PLO)- Thượng tá Ngô Xuân Hải khẳng định thông tin lộ đề thi lớp 10 Hà Nội là sai sự thật, công an sẽ xử phạt một số trường hợp lan truyền thông tin trên.

Liên quan về thông tin lộ đề thi Ngữ văn vào lớp 10 lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ và sẽ xử phạt một số trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật trên.

Chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Thượng tá Ngô Xuân Hải cho biết thêm, Công an TP Hà nội đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi.

Hình ảnh thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh PHI HÙNG

Đồng thời, công an cũng sẽ tăng cường công tác theo dõi, phát hiện tình huống bất thường như tin đồn lộ đề thi xác minh là tin giả trong kỳ thi lớp 10 của Hà Nội.

Theo Thượng tá Hải, trong các kỳ thi, ngành Công an phối hợp từ công tác chuẩn bị đến quá trình tổ chức thi, tập huấn cho giám thị phát hiện gian lận thi cử bằng sử dụng công nghệ cao, phân biệt thiết bị gian lận với các vật dụng thông thường.

Đến thời điểm này, Công an TP Hà nội đã sẵn sàng phối hợp triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trước đó, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong hai ngày 8 và 9-6, Sở này tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập.

Sáng ngày 9-6, trên một số trang mạng xã hội đưa thông tin về việc lộ đề thi, thay đề dự phòng ở môn thi Văn, Toán, Anh... cho rằng đề thi môn Văn bị lộ và Sở này phải dùng đề thi dự phòng.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, các thông tin này không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức kỳ thi lớp 10 của thành phố.

Vì thế, Sở GD&ĐT đã đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo xác minh, làm rõ các thông tin trên và có biện pháp xử lý nghiêm.