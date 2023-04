Sẽ phạt nguội xe quá tải qua 3 trạm ở TP.HCM

(PLO)- UBND TP.HCM thống nhất chủ trương triển khai thực hiện thí điểm xử phạt nguội xe quá tải thông qua 3 trạm kiểm tra tải trọng ở TP.HCM.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về quy trình thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa thông qua sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động (gọi tắt phạt nguội).

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thông qua việc sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động.

Khu vực triển khai gồm trạm kiểm tra tải trọng xe số 3 (khu vực cầu Ông Lớn, hướng lưu thông từ huyện Bình Chánh đi quận 7) và Trạm kiểm tra tải trọng xe số 6, số 7 (khu vực Trạm thu phí An Sương-An Lạc) theo như đề xuất của Sở GTVT.

UBND TP giao Sở GTVT tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại cuộc họp; rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý có liên quan. Từ đó, xác định cấp có thẩm quyền quyết định việc thực hiện thí điểm, hoàn chỉnh nội dung tham mưu, đề xuất trình UBND TP.

Trước đó, TP đề xuất Bộ GTVT triển khai thí điểm phạt nguội ở khu vực trạm kiểm tra tải trọng tự động tại cầu Ông Lớn và Trạm thu phí An Sương - An Lạc.

Lý do triển khai phạt nguội xe quá tải là do công tác đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra, xử lý xe vi phạm quá tải đang gặp nhiều khó khăn như việc phối hợp dừng xe, truy đuổi, xử lý các hành vi chống đối, gây rối trật tự khu vực trạm cân.

Thanh tra Sở GTVT TP cho biết chỉ trong quý I-2023, thông qua công tác thanh, kiểm tra theo thẩm quyền và phối hợp liên ngành, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra và phát hiện 41 phương tiện đã chở hàng quá tải trọng cho phép, tổng số tiền xử phạt là hơn 3,9 tỉ đồng.



Năm 2022, lực lượng Thanh tra giao thông cũng đã lập biên bản 934 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 30,4 tỉ đồng.

