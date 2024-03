Shark Thủy bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLO)- Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - chủ tịch Tập đoàn Egroup bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26-3, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác quý I năm 2024.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy) - chủ tịch Tập đoàn Egroup để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Shark Thủy). Ảnh BCA

Một ngày sau, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.

Hai bị can bị tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp tại Egroup khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra.

Từ tháng 9-2022, hệ thống trung tâm Apax Leaders bị phụ huynh TP.HCM, Đắk Lắk... tố cáo chất lượng dạy học không đảm bảo, không liên lạc được với phía trung tâm, yêu cầu đòi lại học phí.

Tại TP.HCM, sau nhiều buổi làm việc giữa phụ huynh và ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Apax Leaders, hai bên đã đi đến thống nhất lộ trình chi trả học phí kéo dài từ tháng 6-2022 đến tháng 4-2023. Tuy nhiên, phía Apax Leaders liên tục trễ hẹn và lấy lý do khó khăn về tài chính không thể tiếp tục chi trả theo kế hoạch đã đề ra.

Trong báo cáo mới nhất với Sở GD&ĐT TP.HCM vào ngày 12-3, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax giải thể 26 trung tâm (do vướng thủ tục thanh lý mặt bằng nên chưa hoàn tất hồ sơ xin giải thể).

Bên cạnh đó, đơn vị xin tạm đóng chờ cơ cấu lại và chuyển địa điểm 13 trung tâm.

Tổng số học sinh của các Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders trên địa bàn TP là 11.295 học sinh.

Trong đó, số học sinh đang học trực tiếp là 839 học sinh, số học sinh bảo lưu kết quả là 6.072 học sinh, số học sinh rút phí là 4.384 học sinh. Số tiền học phí phải hoàn trả là 108,1 tỉ đồng (trong đó, đã trả 14,2 tỉ đồng, còn nợ hơn 93,8 tỉ đồng).

Shark Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là chủ tịch tập đoàn Egroup và hiện là Tổng Giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được nhiều người biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình. Đến năm 2023, Shark Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp “phốt”. Các phụ huynh của trung tâm này phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước, tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.

