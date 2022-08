Siêu phẩm 'Không' của Jordan Peele nhận cơn mưa lời khen từ thế giới

(PLO)- Lần thứ 3 trở lại màn ảnh sau Get Out và Us, đạo diễn tài ba Jordan Peele hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm điện ảnh có một không hai với siêu phẩm mới nhất - Không (tựa gốc: Nope).

Phim sau khi đã khởi chiếu sớm tại một số nước đã nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng, đánh giá cao sự chuyển hướng của nhà làm phim tham vọng sang thể loại khoa học viễn tưởng trong khi vẫn giữ được yếu tố làm nên thương hiệu Jordan Peele. Phim Nope xoay quanh câu chuyện về hai anh em (do Keke Palmer và Daniel Kaluuya thủ vai) điều hành một trang trại và huấn luyện ngựa để sử dụng trong các phim Hollywood. Cuộc sống của họ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của hàng loạt hiện tượng quái lạ không thể giải thích trên bầu trời. Loạt khen ngợi dành cho Jordan Peele Trên trang tổng hợp đánh giá phim nổi tiếng Rotten Tomatoes, bộ phim đã nhận số điểm 82% cà chua tươi từ 316 review. Jordan Peele được so sánh với Steven Spielberg khi đem đến một tác phẩm giả tưởng độc đáo. Viết cho The Hollywood Reporter, Lovia Gyarkye nhận định một dự án khó nắm bắt với nhiều khúc quanh trong câu chuyện: “Nó dàn trải và đầy sức sống”. Adam Nayman của tờ The Ringer cho rằng bộ phim thứ ba của Jordan Peele tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm hứng và nét kinh dị vốn đã thành thông lệ. Trang New Yorker đánh giá Nope có một cốt truyện táo bạo cùng những cú twist bất ngờ, cho thấy những ý tưởng ngoạn mục trong trí tưởng của Jordan Peele. Trong khi đó, tờ Empire nhấn mạnh vào ý nghĩa mà tác phẩm muốn gửi gắm. Top 1 doanh thu mở màn cuối tuần Bắc Mỹ Với hơn 44 triệu USD mở màn tại 3,785 rạp chiếu Mỹ và Canada, Nope chiếm giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phòng vé khi ra mắt. Đây là thành tích đáng nể và là mở màn tốt nhất đối với một kịch bản gốc trong thời kỳ dịch bệnh. Bộ phim đã có khởi đầu mạnh mẽ với 6,4 triệu USD từ các suất chiếu sớm. Có 68% số người xem trong tuần mở màn thuộc độ tuổi từ 18 đến 34 được đánh giá là nhóm tuổi tiềm năng nhất của thể loại kinh dị. Rất nhiều khán giả lựa chọn xem Nope ở định dạng IMAX, để lại những lời khen ngợi về hình ảnh, quy mô của tác phẩm. Tính tới nay, bộ phim thu về gần 90 triệu USD tại các thị trường đã công chiếu. Doanh số bán vé của thể loại kinh dị phụ thuộc nhiều vào tính truyền miệng, do đó tác phẩm của Jordan Peele hoàn toàn có thể tiếp tục gặt hái thành công nhờ sức lan tỏa giữa người hâm mộ nói riêng và khán giả đại chúng nói chung. Dự kiến cuối tháng này bộ phim ra mắt tại Việt Nam, cũng hứa hẹn sẽ được đón nhận nồng nhiệt và bùng nổ ở các rạp chiếu. Không (tựa gốc: Nope) dự kiến khởi chiếu 26-8 trên toàn quốc. PHI LONG Tin liên quan Bật mí hậu trường đằng sau những thước phim của phim hành động 'Xe cấp cứu' 'Quái xế giao hàng' - phim hành động Hàn Quốc hiếm hoi về những tay lái lụa