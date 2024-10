So sánh việc biểu diễn mô tô của Công an với hành vi của Ngọc Trinh là cố tình hiểu sai lệch 22/10/2024 20:36

(PLO)- Nhiều người đã cố tình hiểu sai lệch khi so sánh hoạt động biểu diễn mô tô với hành vi vi phạm pháp luật của người mẫu Ngọc Trinh.

Chiều 22-10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về chương trình Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - khu vực 4.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo.

Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - khu vực 4 diễn ra từ ngày 24-10 đến ngày 1-11 với sự tham gia của 20 đoàn với gần 4.000 vận động viên, đến từ Công an các tỉnh, thành phố, trường CAND và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các vận động viên sẽ tranh tài tại nhiều nội dung như: Thi Lý thuyết, Điều lệnh đội ngũ, Nghi lễ CAND và võ thuật, thi bắn súng, thi vượt vật cản, chiến sĩ Công an khỏe, chạy ứng dụng, bóng đá nam 7 người…

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc sáng ngày 27-10 tại Quảng trường Ngọ Môn với nhiều chương trình biểu diễn hấp dẫn, đặc sắc như: duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật, biểu diễn khí công, công phá, triển khai phương án bảo vệ yếu nhân, vận động vượt qua các địa hình, vật cản…

Trước đó, các tối ngày 25, 26-10, tại khu vực xung quanh Quảng trường Ngọ Môn và các khu vực phố đi bộ Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu cũng sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn mô tô, kỵ binh và nhạc hội đường phố.

Đối với hoạt động biểu diễn này, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an cho biết, sẽ là dịp để người dân có dịp tương tác và chụp hình cùng với các cán bộ chiến sĩ và các kỵ binh, xe mô tô hiện đại nhất của lực lượng.

Thông tin đến báo chí, thiếu tướng Lê Hồng Hiệp còn cho biết tại Đại hội Khỏe "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - khu vực 3 diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), lực lượng công an đã biểu diễn mô tô.

Tuy nhiên, nhiều người đã cố tình hiểu sai lệch khi so sánh hoạt động biểu diễn mô tô này với hành vi vi phạm pháp luật của người mẫu Ngọc Trinh. Vì vậy, có nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử phạt nặng, yêu cầu đăng bài đính chính.

Thiếu tướng Hiệp cho rằng, các hành động buông tay lái để đứng lên chào, là để lấy súng ra bắn. Đây là kỹ thuật, chiến thuật trong vận động mô tô để bảo vệ các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

"Hoạt động này được pháp luật cho phép lực lượng công an thực hiện. Vì vậy, mọi người không nên hiểu sai lệch về hoạt động này của lực lượng công an ở đại hội sắp diễn ra tại Thừa Thiên Huế" - thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nói.