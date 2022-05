Sở Y tế TP.HCM nói về kế hoạch tiêm mũi 4

Ngày 12-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch trên địa bàn TP. Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Huỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế, đã thông tin về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại lần hai).

Theo bà Như, ngày 11-5, Sở Y tế có Tờ trình 3088 trình UBND về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 tại TP. Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, dự kiến hơn 1,8 triệu lượt người do UBND quận, huyện cung cấp; người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch và người trong nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân tại các khu công nghiệp…

Loại vaccine sẽ dùng là vaccine do các hãng Pfizer, Moderna, AstraZeneca sản xuất và vaccine cùng loại với mũi 3.

Bà Như cho biết sẽ tiêm mũi 4 tại các quận, huyện; cơ sở tiêm chủng đối với người lao động làm việc tại đơn vị hoặc người đang điều trị nội trú tại đơn vị; tiêm tại điểm tiêm lưu động và tiêm tại nhà đối với các trường hợp di chuyển khó khăn. Dự kiến sẽ triển khai tiêm ngay khi Bộ Y tế cung cấp vaccine theo nguyên tắc “đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm an toàn, tiêu chuẩn thì tiêm”. Loại vaccine sẽ dùng là vaccine do các hãng Pfizer, Moderna, AstraZeneca sản xuất và vaccine cùng loại với mũi 3.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết từ đầu năm đến 12 giờ ngày 12-5, TP ghi nhận 7.129 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 10,7%. Trong đó, số ca nặng là 158 ca (tăng 532% so với cùng kỳ), sáu ca tử vong (tăng 200% so với cùng kỳ). “Số ca mắc tăng ít nhưng số ca nặng tăng hơn so với cùng kỳ rất nhiều, hơn năm lần” - ông Tâm nói và cho biết SXH là dịch bệnh rất đáng báo động. Hiện HCDC đang cùng lãnh đạo ngành y tế TP giám sát chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Ông Tâm thông tin thêm SXH hiện chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị. Do đó, quan trọng nhất là phòng ngừa, diệt muỗi và lăng quăng, không để nước đọng là môi trường cho muỗi sinh sản. Khi trẻ em, người nhà có biểu hiện sốt, nhức mỏi, đau cơ khớp, có đốm xuất huyết trên da cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Về bệnh tay-chân-miệng, đến trưa 12-5, TP ghi nhận 1.283 ca mắc (giảm 85% so với cùng kỳ), có hai ca nặng (giảm 94%) và không có ca tử vong. Hiện ngành y tế đang giám sát chặt tình hình tại các quận, huyện.•