Sức khoẻ nam sinh bị đánh chết não có cải thiện 01/04/2024 13:46

Hôm nay, 1-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân NHĐ đã có những chuyển biến tích cực sau 6 ngày từ Hà Nội đưa về quê điều trị.

Nam sinh NHĐ bị đánh chết não hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh PV

Cụ thể, tình trạng hôn mê sâu theo thang điểm Glasgow có cải thiện lên mức 5-6 điểm, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt được sốt. Hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ. Tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước tiểu khá.

Cho dù còn tiên lượng dè dặt nhưng tình trạng này là có chuyển biến tích cực hơn so với trưa 26-3 khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nội chuyển về. Lúc đấy, bệnh nhân hôn mê sâu với Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn to, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn theo máy, huyết áp rất thấp, mạch nhanh phải đồng thời sử dụng hai loại thuốc vận mạch. Người bệnh sốt cao 39oC, thiểu dưỡng nặng, suy đa tạng, rối loạn đông máu....

Bệnh nhân là nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở quận Long Biên, Hà Nội, được cứu chữa tại Bệnh viện 180 với tiên lượng xấu, và theo nguyện vọng gia đình thì chuyển về quê, tiếp tục cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Tại khoa Hồi sức, nam sinh được duy trì điều trị tích cực bằng thở máy, duy trì các thuốc vận mạch đảm bảo huyết áp, truyền huyết tương, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc tích cực…

"Người bệnh đã có những thay đổi nhỏ theo hướng tích cực. Tuy nhiên tình trạng còn rất nặng, tiên lượng gần và xa đều rất khó khăn, vẫn còn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực” - thông tin từ bệnh viện cho biết.