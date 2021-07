Chiều 7-7, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết sau nhiều lần cơ quan chức năng yêu cầu, 3 bác sĩ (BS) là F1 ở địa phương này đã chấp hành thực hiện cách ly tập trung.

“Ba BS này có chuyên môn mà ý thức kém quá! Tối qua họ dùng dằng, không chấp hành, Trung tâm Y tế huyện phải nhiều lần làm việc, yêu cầu thực hiện. Sau khi họ thực hiện cách ly, các cơ quan chức năng của huyện sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp này” - ông Khoa thông tin thêm.



Một cơ sở cách ly tập trung ở Phú Yên. Ảnh: VŨ XUÂN

Cùng ngày, UBND thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An có báo cáo việc ba BS ở địa phương này là các trường hợp F1 nhưng không chấp hành thực hiện cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 6-7, UBND thị trấn Chí Thạnh nhận thông báo của Trung tâm Y tế huyện Tuy An về 20 trường hợp F1 ở địa phương này phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Sau thời gian làm việc, đến 20 giờ 46 ngày 6-7, UBND thị trấn Chí Thạnh cùng Trung tâm Y tế huyện Tuy An đã đưa được 17 người đi cách ly tập trung. Trong khi đó, có ba BS công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An chưa đi cách ly tập trung được. Lý do là một BS đã tự lái xe riêng đi cách ly trong khách sạn ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) nhưng cơ quan chức năng không rõ thời gian đi khi nào.

Hai BS còn lại thì lực lượng chức năng phải đến vận động khoảng 30 phút. Tuy nhiên, hai BS báo đang có triệu chứng đau họng nên sẽ đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An điều trị.

“Vì địa phương không có chuyên môn, không liên lạc được với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện nên đã thống nhất để hai người này tự đến trung tâm. Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của cán bộ, lái xe Trung tâm Y tế huyện Tuy An, đại diện khu phố” – báo cáo của UBND thị trấn Chí Thạnh nêu.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh, hiện dư luận trong nhân dân đang bức xúc đối với các trường hợp nêu trên. Nhiều trường hợp F1 chấp rất tốt trong khi đó ba BS lại không chấp hành, cố tình trì hoãn, không hợp tác việc cách ly theo quy định.