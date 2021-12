Ngày 5-12, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 1.163 ca nhiễm, 309 ca khỏi bệnh, 5 ca tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, TP này đã có 31.960 ca, trong đó có 14.506 ca đã khỏi bệnh, 240 ca tử vong.

Thống kê trong nhiều ngày qua, Cần Thơ luôn đứng đầu các tỉnh, thành ở miền Tây về số F0 mới mỗi ngày đều trên 1.100 ca. Trong 13 tỉnh miền Tây, tổng số ca nhiễm của Cần Thơ hiện đang đứng thứ 2, chỉ xếp sau tỉnh Long An.

Hiện TP có 13.255 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà; 2862 ca đang điều trị tại các bệnh viện (tầng 2, 3), trong đó có 442 ở tầng 3 (vượt 112 ca so với số giường trong khả năng điều trị ở tầng 3). Cạnh đó, tỉ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2 đạt 91,1%.



Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày (tăng 66 ca so với hôm qua), trong đó có 205 ca cộng đồng; thêm 5 ca tử vong.

Tổng số ca dương tính phát hiện trên địa bàn tỉnh là 25.220, hiện đang điều trị 7.532 ca (trong đó có 7.328 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ); 304 ca tử vong.

Tỉnh Vĩnh Long trong ngày cũng ghi nhận đến 544 trường hợp dương tính, trong đó có 219 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 99 ca khám sàng lọc tại cơ sở y tế; thêm 6 ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 14.278 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 8.572 trường hợp và 111 ca tử vong.

Cùng ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 692 ca mắc mới, trong đó đa phần là trong cộng đồng với 674 ca, 18 ca trong khu cách ly.

Đến nay, tổng ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 10.757 người, trong đó có 4.845 ca ra viện, 70 ca tử vong. Cạnh đó, tỉ lệ tiêm chủng của tỉnh đạt 96,5%, trong đó 77,21% dân số tiêm đủ 2 mũi; Riêng trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vaccine đạt 90,08% kế hoạch.

Trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh, hiện tỉnh Bến Tre đang triển khai cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; Tăng cường tổ y tế cộng đồng, trạm y tế cơ sở và lưu động.

Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 789 ca mắc COVID-19 mới (tăng 8 ca so với hôm qua), trong đó, có 520 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 186 ca là các F1 đã được cách ly trước đó; thêm 396 ca khỏi bệnh, 5 ca tử vong.

Tính từ đầu đợt dịch đến nay, tỉnh này ghi nhận 21.835 ca mắc, điều trị khỏi 14.050 ca, có 127 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 7.658 ca. Cạnh đó, tỉnh đã đã có 84,1% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2.

Tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 257 ca mắc mới trong ngày, gồm 33 ca cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa; thêm 10 ca tử vong. Đến nay, toàn tỉnh đã có 25.788 ca, trong đó có 20.457 ca được điều trị khỏi (chiếm 79,3%), 585 ca tử vong.

Cạnh đó, tỉnh đã tiêm chủng trên 2,67 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 100,4%, mũi 2 đạt 90,6%; Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi mũi 1 đạt 82,7%.

Cùng ngày, tỉnh An Giang ghi nhận 345 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 200 ca cộng đồng. Địa phương có ca mắc cộng đồng cao là TP Long Xuyên 46 ca (41 ca phát hiện tại Bệnh viện Đa kho trung tâm An Giang, 5 ca phát hiện tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang), huyện Tịnh Biên 50 ca.

Đến nay, tỉnh đã phát hiện tổng cộng 25.098 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó điều trị khỏi cho 19.133 trường hợp. Trong ngày hôm nay An Giang có thêm 15 ca tử vong, lũy kế đã có 483 ca tử vong, chiếm 1,92%.

Như vậy trong ba ngày qua (3, 4 và 5-12), An Giang ghi nhận số ca tử vong lần lượt là 20, 19 và 15. Tổng cộng ba ngày là 54 ca tử vong.

Còn tỉnh Trà Vinh thì ghi nhận 212 ca mắc mới trong ngày, bao gồm 166 ca cộng đồng, 25 ca trong khu cách ly, 12 ca là người ngoài tỉnh về, 7 ca trong khu phong tỏa và 2 ca tại cơ sở y tế.

Toàn tỉnh đã ghi nhận 9.246 ca mắc, điều trị khỏi 3.478 trường hợp, có 55 trường hợp tử vong (3 ca tử vong trong ngày hôm nay).

Tính đến 6 giờ sáng 5-12, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới, 292 ca bình phục, 6 ca tử vong. Lũy kế đến nay tỉnh này đã có 15.207 ca nhiễm, trong đó có 9.672 ca bình phục, 132 ca tử vong, hiện đang điều trị 5.403 ca. Cạnh đó, toàn tỉnh đã có 82,8% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2; 94,89% trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vaccine.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 3-12 đến tối 4-12, tỉnh này ghi nhận 430 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 197 ca cộng đồng, 200 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó; thêm 4 ca tử vong.

Thống kê từ đầu đợt dịch đến ngày 4-12, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 7.359 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 4.024 ca, có 21 trường hợp tử vong, đang điều trị 3.311 ca.

Tại Kiên Giang, tính từ tối 3-12 đến tối 4-12, địa phương này ghi nhận 364 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 22.574 ca. Địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh là TP Rạch Giá với 5.900 ca, kế đó là huyện Châu Thành 2.450 ca, cạnh đó, có năm địa phương có số ca mắc từ 1.300-1.900 ca, đó là TP Phú Quốc, TP Hà Tiên và các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương.