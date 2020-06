Bị bỏ quên trên ô tô dưới trời nắng nóng, bé 19 tháng hôn mê

Ngày 10-6, thông tin từ Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho trường hợp hi hữu là bé 19 tháng tuổi bị bỏ quên trên ô tô.



Theo lời kể của gia đình bé, khoảng 12 giờ trưa 8-6 gia đình có đi chơi bằng ô tô. Sau đó, do có việc cần làm nên bố mẹ bé đã vội vã bỏ quên con trên xe khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thời gian đó trời rất nắng nóng, xe đã tắt máy, không có điều hòa.



Bệnh nhi đang được theo dõi sức khoẻ tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: ĐAN THY

Đến khi gia đình phát hiện thì bé đã mất ý thức, vệ sinh không tự chủ. Sau khi được đưa ngay tới trạm y tế gần đó để sơ cứu, bé được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

Tại đây, bé sốt 41 độ C, co giật. Nhận thấy tình trạng bé rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, các bác sĩ tiếp tục chuyển bé lên BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bé bị sốc nhiệt do ở trên xe dưới trời nắng quá lâu.

Kết quả xét nghiệm còn cho thấy bé bị rối loạn đông máu, các chỉ số đều có dấu hiệu bất thường.

Theo BS Nguyễn Văn Huy - Trưởng khoa Cấp cứu, BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, trường hợp này nếu chỉ chậm một chút nữa sẽ có nguy cơ để lại di chứng cao, cơ hội trở lại bình thường rất khó.

Qua đây, các bác sĩ cũng cảnh báo khi trẻ nhỏ chưa biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm, người lớn luôn phải để ý, trông chừng. Tránh để trẻ một mình.

Với những trẻ lớn hơn, có nhận thức hơn, cha mẹ nên hướng hướng dẫn con kiến thức và kỹ năng cơ bản xử lý các tình huống nguy hiểm.