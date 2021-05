Chiều 29-5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An xác nhận, Long An tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngụ tại TP.Tân An.



BN 6731 là nam giới (SN 1970), ngụ khu phố 3, phường 2, TP.Tân An. Trước đó, trong ngày 26 và 27- 5, BN 6731 có đi thăm họ hàng tại quận 12, TP.HCM.



Sau khi gia đình tại quận 12 có ca mắc COVID-19 có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, BN 6731 đã liên hệ cơ quan y tế và được lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính và được cách ly tâp trung tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Vĩnh Hưng.



Ngành chức năng TP.Tân An khẩn trương phun thuốc khử khuẩn khu vực BN 6731 sinh sống. Ảnh: PV

Đến nay, sau khi lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR, kết quả BN 6731 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân này đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Long An, 4 trường hợp F1 có tiếp xúc với BN 6731 sau khi xét nghiệm PCR đều có kết quả xét nghiệm âm tính và được cách ly tại khu cách ly tập trung Lâm viên Thanh niên (huyện Thạnh Hóa, Long An). Và 7 trường hợp F2 cũng được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng truy vết được 11F3 và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cùng ngày ngành chức năng TP. Tân An khẩn trương phun thuốc khử khuẩn và tạm thời phong tỏa khu vực nơi BN 6731 sinh sống tại khu phố 3, phường 2, TP.Tân An.



Khu vực bị tạm thời phong tỏa. Ảnh: PV

Trước đó, Long An cũng ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng là BN 6325 (nam giới, ngụ ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (88, Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM) có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngay khi phát hiện có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, tỉnh Long An thiết lập vùng cách ly Tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong vòng 28 ngày. Lực lượng, dân phòng lập các chốt các ngõ ra vào khu vực Tổ 17; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các chốt.

Đến sáng 29- 5, theo thông tin từ Sở Y tế, kết quả test nhanh 17 F1 và các F2 của BN 6325 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.