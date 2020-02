Cách ly để chặn virus Corona

TP.HCM: Cách ly tại khách sạn 18 người Đến nay TP.HCM đã phát hiện ba ca bệnh dương tính với nCoV. Trong đó, liên quan đến bệnh nhân THK (sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ) nhiễm nCoV do quá cảnh tại sân bay Vũ Hán, 18 người gồm nhân viên khách sạn và khách lưu trú tại khách sạn, nơi bệnh nhân này lưu trú trong thời gian ở Việt Nam đang được cách ly. Chánh Văn phòng UBND quận 3 Phạm Thị Thúy Hằng cho biết 18 người này đang được cách ly tại chỗ ngay tại khách sạn theo nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mỗi người được bố trí một phòng riêng biệt, chỉ có một gia đình người nước ngoài được phép ở chung. Có một trường hợp Việt kiều lẽ ra về từ ngày 2-2 nhưng do phải tuân thủ việc cách ly nên đã đổi lại lịch trình vé máy bay. Mỗi ngày, lực lượng y tế sẽ ghi nhận toàn bộ tình trạng sức khỏe cũng như biểu hiện sức khỏe bất thường của nhóm người này. Hiện tại, sức khỏe của 18 người vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Khu vực khách sạn và xung quanh khách sạn cũng được phun thuốc khử trùng phòng dịch ngay từ đầu. Nhóm người cách ly luôn được đảm bảo chế độ sinh hoạt bình thường. Hằng ngày sẽ có lực lượng y tế chuyển thức ăn vào phòng cho khách (do người thân cung cấp hoặc khách đặt thức ăn từ bên ngoài). Khu vực giặt quần áo cho nhóm người này được bố trí riêng tại một khu vực trong khách sạn và được nhân viên y tế hỗ trợ giặt, hấp, khử khuẩn. Khánh Hòa: Cách ly 168 người

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cách ly tại nhà 168 người tiếp xúc với hai vợ chồng du khách Trung Quốc nhiễm virus Corona (nCoV). TS-BS Lê Tấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Khánh Hòa cho thấy tổng cộng 268 người đã tiếp xúc gần với vợ chồng du khách Trung Quốc. Trong đó có 100 du khách Trung Quốc lưu trú cùng các khách sạn đã về nước nhưng vẫn được lập danh sách để khuyến cáo phòng tránh dịch bệnh. 168 người còn lại thực sự có nguy cơ cao và đang được theo dõi. Trong số này có đến 145 người tiếp xúc trực tiếp với hai du khách trên. Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa thông tin thêm, việc yêu cầu cách ly tại chỗ đối với 168 người này là căn cứ theo quy định của Bộ Y tế. “Nếu tập trung hết số người trên cách ly tại các cơ sở y tế thì sẽ không đủ chỗ, gây bất tiện đối với những người bị cách ly. Biện pháp chủ động, tích cực là để tự cách ly tại nhà” - ông Phùng nói. Hiện những người ở Khánh Hòa tiếp xúc với vợ chồng du khách Trung Quốc trên chưa có biểu hiện gì về bệnh lý.