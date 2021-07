Thay đổi hai quyết định thành lập BV dã chiến số 1 và số 2 Ngày 27-7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành hai quyết định thành lập hai BV dã chiến số 1 và số 2 (thay đổi hai quyết định thành lập BV dã chiến số 1 và số 2 đã ban hành ngày 25-7). Cụ thể, BV dã chiến số 1 đặt trụ sở tại Trường Chính trị TP (đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều). BV dã chiến số 1 có quy mô 400 giường (giảm 200 giường so với quyết định cũ - PV). BV dã chiến số 2 có hai khu. Khu A đặt tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, số 108 A, đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Khu B đặt tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ (đường Lê Lợi, đối diện Khu A). BV dã chiến số 2 có quy mô 800 giường, trong đó Khu A 650 giường, Khu B 150 giường (thay đổi quy mô giường bệnh ở mỗi khu nhưng tổng quy mô giữ nguyên so với quyết định cũ – PV) Cả hai BV dã chiến số 1 và số 2 đều tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn TP.