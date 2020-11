Việt Nam ghi nhận tám ca mắc mới COVID-19 Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27-11, Việt Nam ghi nhận tám ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tám ca mắc mới (BN1332-1339) là các ca nhập cảnh về từ Nga, Anh, Pháp, Nhật, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (bốn ca), TP.HCM (ba ca) và Nam Định (một ca). TN



Sân bay Nội Bài được quốc tế công nhận chống dịch COVID-19 an toàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế - Airports Council International (ACI) cấp chứng nhận Airport Health Accreditation (AHA) trong việc đảm bảo quy trình an toàn chống dịch trong hoạt động khai thác tại sân bay trong ngày 27-11. Chương trình AHA của tổ chức ACI được thiết lập để giúp các sân bay trên thế giới chứng minh với hành khách, nhân viên, cơ quan quản lý, chính phủ rằng sân bay đặt ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua việc xác lập các biện pháp an toàn cụ thể trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. TN Để được cấp chứng nhận AHA, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt đối với các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe tại sân bay.