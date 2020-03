Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn về dịch COVID-19 ở Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, đến thời điểm hiện tại đây được xem là ổ dịch nguy hiểm nhất, phức tạp nhất tại TP.Hà Nội.



Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tối 28-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra công điện khẩn về tình hình dịch bệnh tại BV Bạch Mai và trên toàn TP.

Cụ thể, công văn nêu, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc và tử vong tăng cao. Riêng tại bệnh viện Bạch Mai đến nay liên tiếp ghi nhận những ca mắc COVID-19, Bộ Y tế đã xác định Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch.

Trước diễn biến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn Thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10-3 đến nay).

Đối tượng rà soát bao gồm bệnh nhân nội trú của Bệnh viện đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện, sinh viên, học sinh thực tập tại Bệnh viện. Ngoài ra là các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện này.

Lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các đối tượng trên theo quy định. Phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã lấy mẫu bệnh phẩm với trường hợp cần thiết theo hướng dẫn của Sở Y tế gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP để xét nghiệm.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã gửi đến. Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Công điện cũng yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10-3 đến nay).

Đó là trường hợp bệnh nhân nội trú của Bệnh viện đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện, sinh viên, học sinh thực tập tại Bệnh viện. Tiếp đó là thông tin của các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện; bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Như vậy, so với quyết định trước, công điện mới này mở rộng nhóm người cần cách ly y tế liên quan Bệnh viện Bạch Mai thêm 2 ngày (trước đó chỉ yêu cầu cách ly y tế với nhóm đến bệnh viện từ 12-3).

Đồng thời, công điện cũng yêu cầu lập danh sách người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong Bệnh viện để chuyển đến khu cách ly tập trung của Thành phố theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 28-3

Chủ tịch Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả tiến độ rà soát các đối tượng trên, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố qua Sở Y tế Hà Nội để tổng hợp trước 16h hàng ngày.