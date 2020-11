Chữa rối loạn tiêu hóa cho bé trai, phát hiện sự thật bất ngờ

Trẻ nhỏ có thói quen ngậm đồ chơi dễ bị giật mình hay quên nuốt vào bụng. Bi nam châm hít vào nhau tạo nên mô hình nên khi nuốt vào rất nguy hiểm. Nếu không được can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm trùng do thủng ruột, gây nhiễm trùng ổ bụng và có thể dẫn tới tử vong. Trường hợp trẻ bị hóc, nuốt các đồ chơi tháo rời như mảnh ghép nhập viện không phải là hiếm. Do đó, phụ huynh nên lưu ý cân nhắc cho trẻ chơi trog chơi phù hợp độ tuổi. Khi bé có biểu hiện đau bụng, sốt, than mệt sau khi chơi đồ chơi nên tìm cách hỏi bé và đưa con đến cơ sở y tế để xử trí.