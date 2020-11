Chuyện lạ: Tiêm kháng sinh vào mông để sửa mũi sắp đứt lìa

Chiều 23-11, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM), cho biết nơi đây vừa cứu mũi của một cô gái sắp đứt rời.

Trước đó, BV này tiếp nhận chị TTTN (24 tuổi, ở Lâm Đồng) trong tình trạng đầu mũi thủng, chảy dịch, một lỗ thông xuyên qua vách ngăn sắp cắt đứt rời trụ mũi. Phía trong sát đường viền cánh mũi có nhiều đường mổ chi chít

Chị N. cho biết được người quen giới thiệu nâng mũi tại một spa ở địa phương cách đây không lâu. Chủ spa tư vấn cho chị nâng mũi cấu trúc bọc Megaderm, giá 25 triệu đồng.

Bốn ngày sau, mũi chị bị nhiễm trùng, đau nhức. Do đầu mũi sưng tấy, ủ dịch nên chị quay lại spa nhờ xem lại. Thay vì rút sóng mũi, nhân viên spa bơm một dung dịch có mùi lạ vào mũi chị N. Lấy lý do cơ địa chị yếu, cần tăng thêm sức đề kháng, chủ spa khuyên chị nên mua 2 hộp sữa non giá 4 triệu đồng để uống.



Các bác sĩ phẫu thuật cứu mũi chị N. sắp đứt lìa. Ảnh: BVCC

Mặc dù làm đúng hướng dẫn của spa nhưng 7 ngày sau mũi chị N. vẫn không cải thiện nên đành quay lại spa lần nữa. Lần này spa tiêm kháng sinh vào mông chị khiến mông chị N. bị áp xe, hoại tử nặng làm chị đau đớn, đứng ngồi khó khăn.

Không chịu nổi cơn đau, chị N. quay lại spa lần thứ 3. Chủ spa “sửa sai” bằng cách nâng mũi bọc sụn tai, lấy ra miếng Megaderm gắn vào mũi trước đó. Sau 1 tuần mũi chị N. đau hơn trước, đầu mũi mọc nhọt rất to. Sợ hãi, chị N. đến BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc nhờ can thiệp.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng rút sụn nhân tạo, bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, cắt lọc và loại bỏ mô hoại tử, giải phẫu ổ áp xe ở mông.

“Ca cứu nguy mũi chị N. thành công. Tuy nhiên muốn sở hữu chiếc mũi đẹp hoàn hảo, chị N. cần ít nhất 6 tháng để lành thương, sau đó mới có thể tái tạo lại bằng phương pháp nâng mũi sụn sườn” – TS-BS Tú Dung cho biết.

Theo TS-BS Tú Dung, người nâng mũi cho chị N. tại spa hoàn toàn không có chuyên môn nên làm nát cấu trúc mũi từ trong ra ngoài. Lạ nhất là spa tiêm kháng sinh vào mông chị N. để sửa lại mũi. Do nhiễm trùng tái diễn và kéo dài hơn 2 tháng, cộng với việc mổ tới mổ lui khiến đầu mũi, trụ mũi và vách ngăn mũi chị N. bị phá hủy nặng nề.