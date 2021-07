Tại Nghệ An

Sáng 14-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết vừa phát hiện 4 ca dương tính COVID-19. Trong đó, 3 ca dương tính trong cộng đồng, 1 ca là bệnh nhân đang điều trị bệnh khác ở bệnh viện.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An họp khẩn với lãnh đạo Trung tâm bệnh nhiệt đới, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: TRUNG THÀNH.

Bệnh nhân thứ nhất là ông TVT (81 tuổi, xóm 4, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ngày 1-7, ông T. bị đau đốt sống cổ nên đi khám tại BV Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), test nhanh cho kết quả âm tính.

Sau đó, ông T. được chuyển vào Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp Trung tâm bệnh nhiệt đới thuộc BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, ông T. được làm xét nghiệm RT-PCR ba lần vào các ngày 1-7, 3-7 và 7-7 đều cho kết quả âm tính.

Ngày 13-7, ông T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 thì lại cho kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Ông T. có tiền sử tiếp xúc với con trai đi từ TP Dĩ An (Bình Dương) về quê ngày 27-6. Anh này đã được test nhanh âm tính ngày 1-7.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: NTV.

Bệnh nhân thứ hai là bà CTL (42 tuổi, bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương). Bà L. chỉ ở nhà, làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương.

Ba ngày trước, bà có biểu hiện sốt nhẹ, ho húng hắng, không mệt mỏi, được điều dưỡng Trạm Y tế xã Bảo Thắng đến kê đơn thuốc và truyền dịch tại nhà.

Ngày 13-7, bà L. đi cùng con trai, con dâu đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương khám bệnh và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính. Sau đó, cán bộ y tế lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Bệnh nhân thứ ba là chị MTH (23 tuổi, con dâu bà L., cùng trú bản Chăm Puông). Trong thời gian nghỉ sinh để chăm sóc con, chị H. không đi đâu. Trưa 12-7, chị có biểu hiện ớn lạnh, không sốt, không ho, không mệt. Trưa 13-7, chị cùng chồng, mẹ chồng đưa con đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương và được lấy mẫu test nhanh 3 lần dương tính và xét nghiệm PCR dương tính.

Bệnh nhân thứ tư là bé CTBN (sin năm 2021, dân tộc Khơ Mú, là con của chị H, cháu nội của bà L). Bé N. được bà và bố mẹ đưa đi khám bênh cùng và được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Hiện tại cả ba bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính, ông Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An họp khẩn với Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Tương Dương triển khai công tác chống dịch.

Như vậy, đến nay Nghệ An đã có 136 ca dương tính với COVID-19 ở 12 địa phương.



Phun khử khẩn trên địa bàn xã Lượng Minh (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: NTV.

Tại Hà Tĩnh

Sáng 14-7, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là thành viên trong gia đình trở về từ TP.HCM, đã được cách ly.

Đó là anh NQH (18 tuổi, trú tại xóm Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Anh H. là F1 (người trong cùng gia đình) của chùm ca bệnh BN28481, BN28482 đi xe đò từ TP.HCM về xã Ích Hậu và được cách ly tập trung trước đó.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch và chuyển bệnh nhân đi điều trị theo quy định.

Như vậy, từ ngày 4-6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 128 ca COVID-19. Liên quan đến chùm ca bệnh trong gia đình trở về từ TP.HCM đã có 3/4 người mắc COVID-19.