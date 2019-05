Cứu sống ca nguy kịch do tai nạn 'từ trên trời rơi xuống'

“Bệnh viện (BV) Đa khoa Nhơn Trạch (Đồng Nai) phối hợp cùng BV quận 2 (TP.HCM) vừa cứu sống trường hợp vỡ ruột và đại tràng do tai nạn lao động”. Sáng 10-5, bác sĩ (BS) Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2 cho biết thông tin trên.

Trước đó, sáng 8-5, BV Đa khoa Nhơn Trạch gọi điện thoại nhờ BV quận 2 hỗ trợ cứu ông MVC (30 tuổi, ở Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch, máu chảy nhiều do vỡ ruột và đại tràng, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu chuyển viện do huyết áp và mạch không ổn định.

BV quận 2 nhanh chóng hướng dẫn BV Đa khoa Nhơn Trạch xử lí huyết áp cho ông C, đồng thời cử ê kíp phẫu thuật mang theo thuốc, máu… đến BV bạn.



Các bác sĩ đang phẫu thuật cấp cứu ông C. Ảnh: BV CUNG CẤP

Có mặt tại BV Đa khoa Nhơn Trạch, ê kíp phẫu thuật BV quận 2 ghi nhận cơ quan nội tạng của ông C. hầu như vỡ nát, có khoảng ba lít máu bầm ứ trong ổ bụng.



Do ruột non và đại tràng ông C. bị vỡ nên các BS cắt bỏ và tạo hậu môn tạm. Bên cạnh đó, các BS cầm máu và xử lý những tổn thương khác rồi truyền máu cho ông C. Sau ba giờ căng thẳng, ông C. qua cơn nguy kịch và được đưa về BV quận 2 để tiếp tục theo dõi. Sau khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục, ông C. sẽ được đóng hậu môn tạm.

Theo ông C, trong lúc tháo dỡ và di dời vật dụng công trình xây dựng ông chẳng may vấp ngã. Ngay lúc đó, thanh sắt khá to từ trên cao rơi xuống trúng vùng bụng và gây ra chấn thương nghiêm trọng cho ông.