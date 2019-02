Khóc cười những chuyện uống rượu ngày Tết

Ngày Tết số người say rượu tăng gấp đôi Theo BS Bá Duy Khương (khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định) hầu như ca trực cấp cứu nào cũng ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do say rượu. Người say rượu vào điều trị lát sau sẽ khỏi. Tuy nhiên người say rượu nếu bị chấn thương đầu hoặc gãy tay, chân thì hậu quả để lại suốt đời. Tương tự, BS Nguyễn Duy Khương (khoa Cấp cứu BV quận Thủ Đức) cho rằng ngày thường tiếp nhận độ 3-4 ca say rượu. Thế nhưng con số lượng này tăng lên gấp đôi trong những ngày Tết. “Người say rượu thường rơi vào tình trạng kích thích, không tỉnh táo, không làm chủ bản thân, khó tiếp cận… nên gây không ít khó khăn cho BS trong quá trình điều trị.