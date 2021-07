Ngày 17-7, cơ quan chức năng TP Hải Phòng ghi nhận 3 ca dương tính COVID-19 là 2 tài xế và 1 công nhân xây dựng. Cả 3 đều được phát hiện khi đi test nhanh COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tối 16-7.

Bệnh nhân NVV (sinh năm 1992, quê thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là công nhân xây dựng đang làm việc tại KCN Deep C (phường Đông Hải 2, quận Hải An). Trước ngày 4-7, bệnh nhân V. ở tại KCN Deep C cùng 12 người.



Nhiều khu vực tại phường Đông Hải 2 liên quan tới các ca nhiễm COVID-19 bị phong tỏa

Từ ngày 6 đến 12-7 bệnh nhân về quê ở Hà Tĩnh, chỉ ở nhà, không đi đâu.

Ngày 8-7, bệnh nhân thấy tức ngực, khó thở nhẹ nên tự mua thuốc trào ngược dạ dày uống nhưng không đỡ.

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 12-7, bệnh nhân đi xe khách Ngọc Tín từ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra Hải Phòng, suốt quá trình di chuyển có đeo khẩu trang. Trên đường đi, xe dừng đỗ đón trả khách tại nhiều điểm.

Lúc 4 giờ 30 phút sáng 13-7, xe tới bến xe tại Hải Phòng. Trước khi vào TP Hải Phòng, bệnh nhân được test nhanh tại trạm thu phí đường 10, kết quả âm tính.

Từ ngày 13 đến khi phát hiện dương tính COVID-19, bệnh nhân ở tại KCN cùng 12 người. Từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ chiều 13-7 có đi chợ Xâm Bồ cùng chị P, cả 2 có đeo khẩu trang.

Tối 16-7, bệnh nhân thấy tức ngực, khó thở, mệt nên đi xe máy cùng anh NSH (ở cùng phòng) tới Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển tới điều trị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới 2 Bệnh viện Việt Tiệp.

Bệnh nhân NHD (sinh năm 1985, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) và HTT (sinh năm 1973, trú TP Thủ Đức, TP.HCM) từ 15-7, đi cùng xe tải từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Hải Phòng. Đến 23 giờ đêm cùng ngày ra tới cảng Đình Vũ (Hải Phòng).



Khách sạn nơi 2 lái xe dương tính COVID-19 ở bị lực lượng chức năng phong tỏa

Ngày 16-7, bệnh nhân D. và T. ở cùng tại xe đến hết buổi sáng. Từ 12 đến 13 giờ trưa cùng ngày, 2 bệnh nhân ăn cơm tại quán cơm đối diện cảng Đình Vũ cùng anh H. cũng làm lái xe tải. Trong quán có 4 người, cách xa nhau 3 m. Ăn xong họ quay lại xe.

Từ 16 đến 17 giờ ngày 16-7, 2 người cùng anh H. và 3 người khác (từ cảng Hòn La, Quảng Bình ra) phụ giúp chuyển thùng xốp. Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân D. và T. đều đeo khẩu trang.

Từ 17 giờ đến 18 giờ, 2 bệnh nhân cùng 4 người này về 1 khách sạn ở khu vực Đình Vũ tắm. Bệnh nhân D. và T. ở cùng phòng 501.

Tối 16-7, bệnh nhân D. và T. đi taxi tới Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm để quay về Vũng Tàu nhưng cả 2 đã có kết quả dương tính COVID-19 nên được chuyển về điều trị cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.