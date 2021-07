Ngày 11- 7, UBND tỉnh Long An có công văn về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Theo UBND tỉnh Long An, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh, đã có nhiều ca bệnh lây nhiễm tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Để phòng chống dịch bệnh lây lan, UBND tỉnh yêu cầu các công ty, doanh nghiệp đã ghi nhận các trường hợp F0, F1: Tạm ngưng hoạt động ngay, tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định.



Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân tại doanh nghiệp. Ảnh: PV

Riêng đối với các công ty, doanh nghiệp còn lại: Tạm ngưng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 12-7 để rà soát, xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động ngay tại công ty theo phương châm “3 tại chỗ - sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ”.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, công ty, doanh nghiệp nào đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” thì cho phép hoạt động bình thường. Công ty, doanh nghiệp nào không đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” thì kiên quyết đề nghị tạm ngưng hoạt động cho đến khi có phương án bố trí đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” hoặc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Hiện tỉnh Long An hiện đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc kể từ 0 giờ ngày 8-7-2021; các địa phương còn lại, tỉnh Long An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo từ 0 giờ ngày 12-7, tỉnh Long An sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện, người qua lại giữa địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh giáp ranh; trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.