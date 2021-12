Ngày 6-12, Cần Thơ tiếp tục ghi nhận thêm 1.152 ca nhiễm; số ca khỏi bệnh trong ngày cũng rất cao với 813 người; số ca tử vong cũng cao hơn mọi ngày, với 14 người. Tính từ ngày 8-7 đến nay, TP đã có 33.106 ca nhiễm, trong đó có 15.319 ca khỏi bệnh, 254 ca tử vong.

Tính đến 14 giờ cùng ngày, TP Cần Thơ có 13.146 F0 đang điều trị tại nhà; 2.865 ca đang điều trị tại các bệnh viện (tầng 2, 3), trong đó có 420 ca điều trị ở tầng 3 (vượt 90 ca so với tổng số giường trong khả năng điều trị).

Trong ngày, Cần Thơ tiêm thêm được gần 5.000 liều vaccine, chủ yếu mũi 2, 3. Tỉ lệ người dân toàn TP tiêm đủ hai mũi là 69,5%; tỉ lệ này trên người từ 18 tuổi trở lên và trên 50 tuổi lần lượt là 91,42% và 73,9%.



Các tỉnh miền Tây có tỉ lệ người dân tiêm đủ hai mũi vaccine cao nhưng số F0 mới mỗi ngày cũng rât cao. Ảnh minh họa: CHÂU ANH

Hôm nay, tỉnh Bến Tre có số ca mắc mới cũng rất cao, với 712 người, trong đó đa phần là ca trong cộng đồng (699 ca), 13 ca trong khu cách ly.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 11.469 ca, trong đó có 5.163 ca ra viện, 71 ca tử vong. Cạnh đó, tỉ lệ tiêm chủng của tỉnh đạt 96,51%, trong đó 78,35% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới tại cộng đồng, công ty thuộc khu công nghiệp và doanh nghiệp, cơ sở lao động. Tỉnh đang giám sát chặt chẽ các cơ sở lao động nhằm phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch nhanh, hiệu quả.

Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng lập kỷ lục với 894 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 22.729 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi 14.435 ca, có 130 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 8.164 ca.

Cập nhật đến 19 giờ ngày 6-12, tỉnh Cà Mau ghi nhận số ca mắc mới rất cao với 639 người, 279 người khỏi bệnh, hai ca tử vong.

Lũy kế, trong năm 2021, tỉnh này có 12.360 ca mắc, trong đó đang điều trị 6.099 người (trong số này có 2.766 ca điều trị tại nhà); điều trị khỏi cho 6.287 người, có 56 người tử vong. Cạnh đó, tỉnh đã có 84,92% người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ hai liều vaccine.

Tỉnh Tiền Giang hôm nay ghi nhận 285 ca mắc mới, trong đó có 58 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa; thêm 10 ca tử vong.

Đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận tổng số 26.073 ca, trong số này có 20.722 ca được điều trị khỏi (79,48%), 595 ca tử vong.

Hiện ngành y tế tỉnh đã tiêm trên 2,71 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Số người trên 18 tuổi đã tiêm 100,5% mũi 1 và tiêm đủ mũi 2 đạt 91,4%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 82,7%.

Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 695 ca mắc mới trong ngày, trong đó có 212 ca cộng đồng; thêm 3 ca tử vong.

Tổng số ca dương tính ghi nhận trên địa bàn đến nay là 25.915 ca, hiện còn đang điều trị cho 7.669 ca (7.384 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ); 307 ca tử vong.

Đồng Tháp hiện thuộc vùng dịch cấp độ 2; các huyện thuộc vùng dịch cấp độ 3 gồm: Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành.

Tỉnh Vĩnh Long hôm nay cũng ghi nhận đến 535 trường hợp nghi nhiễm, gồm 335 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 78 ca qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế và 122 trường hợp là F1; thêm 6 ca tử vong.

Từ đầu năm đến nay tỉnh này đã phát hiện 14.813 ca nhiễm, trong đó có 9.092 ca khỏi bệnh và 117 ca tử vong.

Còn tỉnh Trà Vinh hôm nay ghi nhận 466 ca mắc, gồm 364 ca cộng đồng, 71 ca trong khu cách ly, 20 ca tại cơ sở y tế, 9 ca trong khu phong tỏa và 2 ca là người ngoài tỉnh về; thêm 3 ca tử vong.

Toàn tỉnh đã ghi nhận 9.712 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 3.514 ca, có 58 ca tử vong.

Cùng ngày, tỉnh An Giang ghi nhận 325 ca dương tính, trong đó có 223 ca cộng đồng. TP Long Xuyên tiếp tục có số ca cộng đồng cao với 39 người (35 ca phát hiện tại Bệnh viện (BV) Đa khoa trung tâm An Giang và 4 ca tại BV Sản Nhi An Giang). Huyện Châu Phú có đến 94 ca cộng đồng phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Đa khoa trung tâm An Giang và trung tâm y tế huyện.

Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận tổng cộng 25.423 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 19.591 ca khỏi bệnh. Số ca tử vong trong ngày vẫn ở mức cao với 19 ca, lũy kế đã có tổng cộng 502 ca tử vong.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 6-12, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận thêm 481 ca mắc mới, 272 ca bình phục, 2 ca tử vong. Lũy kế đến nay tỉnh này đã có 16.651 ca mắc, trong đó có 10650 ca bình phục, 140 ca tử vong, hiện đang điều trị 5.861 ca (trong đó 331 ca đang điều trị tại nhà). Cạnh đó, tỉ lệ người dân của tỉnh từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 2 đạt 85,35%.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 4-12 đến tối 5-12, tỉnh này ghi nhận 294 ca mắc mới. Trong đó, có 163 ca cộng đồng, 19 ca là người về từ ngoài tỉnh, 77 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Tính từ đầu đợt dịch đến tối 5-12, tỉnh ghi nhận 7.653 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 4.218 ca, 21 ca tử vong, đang điều trị 3.411 ca.

Tại Kiên Giang, Sở Y tế tỉnh này cho hay từ tối 4-12 đến tối 5-12, địa phương này ghi nhận 229 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 22.803 ca.