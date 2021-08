AstraZeneca vừa chuyển thêm hai lô vaccine phòng COVID-19 về TP.HCM, với tổng số 1.442.300 liều.

Đây là lần giao vaccine thứ 10 và 11 với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 giữa Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam VNVC và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.



Vaccine của AstraZeneca hiện chiếm khoảng 64% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Ảnh: PL

Hiện hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam gần 8,2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trên tổng số gần 17 triệu liều vaccine này tại Việt Nam, được cung cấp qua hợp đồng với VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước.

Vaccine của AstraZeneca hiện chiếm khoảng 64% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 25-8, có 430.924 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Trong ngày 25-8, Việt Nam cũng tiếp nhận 770.000 liều vaccine Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27-8.

Bộ Y tế cũng triển khai phân bổ 1.209.400 liều vaccine AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vaccine AstraZeneca (đợt 24) do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vaccine AstraZeneca (đợt 25) do phía Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vaccine Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ.