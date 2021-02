TP.HCM phát hiện mì sợi chứa hàn the

Sáng 4-2, BS Vương Anh Tài, Trưởng phòng Y tế quận 11, TP.HCM, cho biết nơi đây yêu cầu ban quản lý chợ Phú Thọ (quận 11) thường xuyên kiểm tra các sạp kinh doanh mì sợi có chứa hàn the.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận 11 kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán 2021 tại chợ Phú Thọ.

Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên các mặt hàng mì sợi, bún, bánh phở, bánh hoành thánh, mứt… xét nghiệm nhanh. Kết quả mì sợi kinh doanh tại ba sạp chứa dư lượng hàn the. Đoàn yêu cầu chủ ba sạp nói trên tiêu hủy toàn bộ mì sợi chứa hàn the và không tiếp tục kinh doanh mặt hàn này.

Trao đổi với PLO, TS Phan Thế Đồng, Phó Chủ tịch hội Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết hàn the có tác dụng giúp mì sợi lâu ôi thiu, tăng độ dai… Hàn the hấp thu nhanh và tích lũy trong xương, tuyến lách, tuyến giáp trạng.

“Hàn the được đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên do lượng đào thải ít nên hàn the vẫn đọng lại trong cơ thể, có nguy cơ gây ngộ độc cấp và mãn tính. Hàn the cũng dễ gây đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, rối loạn chức năng thận... Hàn the đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em và thai nhi. Chính vì vậy, Bộ Y tế cấm sử dụng hàn the trong thực phẩm” – TS Đồng cho biết thêm.