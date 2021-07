“Có thể tự tin khẳng định về tính an toàn” Tổng số tình nguyện viên thử nghiệm cả ba giai đoạn đến lúc này là 13.620 người. Gồm 60 người ở pha 1 (tháng 1-2021), 560 người pha 2 (tháng 2), 13.000 người pha 3 (tháng 6). Quá trình đánh giá theo dõi, đánh giá thử nghiệm đang được tiếp tục nhưng về tiêu chí tính an toàn, theo PGS Chử Văn Mến, “có thể tự tin khẳng định”. “Khi mới tiêm thì hơi đau chỗ tiêm, đau mỏi cơ, sốt nhẹ. Còn đến nay đã hơn bảy tháng với những người thử nhiệm pha 1, cùng 13.560 người ở hai pha sau, tất cả đều không có diễn biến gì đặc biệt” - ông Mến cho biết. GS Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia, bình luận: “Hội đồng đã xem xét các dữ liệu mà Nanogen chuyển sang thì đến thời điểm này, có thể thấy tính an toàn của sản phẩm Nano Covax là tốt”. Tuy nhiên, GS Dũng cũng cho hay Nanogen vẫn chưa nộp báo cáo giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, trong khi theo đề cương nghiên cứu thì thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 kéo dài một năm, tức hiện tại chưa được nửa quãng đường. Còn thử nghiệm giai đoạn 3 dù tiêm xong 13.000 tình nguyện viên cũng vẫn chỉ là bước đầu, cần nhiều thời gian để theo dõi, thu thập dữ liệu. Vậy nên thời điểm này, khó có thể nói gì về tiêu chí hiệu quả của Nano Covax.