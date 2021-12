Tháng 11-2021, Công ty Kiều hối Vietcombank (VCBR) vinh dự nhận 2 giải thưởng "Công ty chuyển tiền xuất sắc nhất Việt Nam 2021 – Excellence money transfer company Vietnam 2021" và "Đơn vị cung cấp dịch vụ chi nhà tốt nhất Việt Nam 2021 - Best Home Payment Service Provider Vietnam - 2021". Giải thưởng do tạp chí Global Banking and Finance Review - Luân Đôn, Anh Quốc trao tặng.





Giải thưởng được bình chọn dựa trên cam kết và nỗ lực theo đuổi các giá trị vượt trội bao gồm các yếu tố: Sáng kiến, chất lượng, hoạt động quảng bá thương hiệu, ứng dụng công nghệ, quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh năng động của ngành kiều hối tại thị trường Việt Nam.

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: Gia nhập thị trường kiều hối được 4 năm nhưng hiện các hoạt động của VCBR đã tăng tốc vượt bậc so với các công ty cùng ngành có bề dày lịch sử và kinh nghiệm hoạt động từ 15 đến 20 năm. 2 giải thưởng đạt được đã khẳng định những nỗ lực và thành quả của VCBR trong việc mang đến chất lượng dịch vụ dẫn đầu thị trường. Dù vậy, công ty vẫn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối số 1 tại Việt Nam.