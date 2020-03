Giá đồng USD biến động: Ngân hàng Nhà nước lên tiếng

Mở cửa ngày 23-3, giá USD tại các ngân hàng thương mại đều đồng loạt điều chỉnh theo hướng tăng cao so với cuối tuần qua. Tại Vietcombank, giá đồng USD đóng cửa chiều cùng ngày ở mức 23.570-23.760 VND/USD, tăng thêm tới 230 đồng/USD so với cuối tuần trước. So với một tuần trước, hiện giá mỗi đồng USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 450 đồng. Giá USD trên thị trường chợ đen vẫn tiếp tục lên, giá mua bán dao động ở mức 23.770-23.900 đồng/USD, cao hơn so với giá niêm yết trong ngân hàng khoảng 150-170 đồng.