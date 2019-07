Kienlongbank tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Theo bà Trần Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Kienlongbank: “Nhìn chung trong sáu tháng đầu năm, tình hình hoạt động kinh doanh của Kienlongbank ổn định, các kế hoạch được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành khá cao các chỉ tiêu tài chính - tín dụng. Tính đến ngày 30-6, tổng tài sản Kienlongbank đạt 47.670 tỉ đồng, tăng 21,45% so với cùng kỳ, dư nợ cấp tín dụng đạt 31.037 tỉ đồng, tăng 13,52% so với cùng kỳ; tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,15%; lợi nhuận trước thuế đạt 148,48 tỉ đồng, hoàn thành 48,52% kế hoạch; các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.



Năm 2019, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 50.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 306 tỉ đồng, kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%, phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt của khoản nợ đã bán VAMC trước ngày 31-12. Như vậy trong sáu tháng, Kienlongbank đã đạt 48,52% kế hoạch lợi nhuận đề ra.